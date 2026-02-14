Вы не узнаете свой телевизор LG: бесплатное обновление делает старые модели ярче

Проверить наличие обновления можно по версии ПО 33.30.92.

LG выпустила бесплатное визуальное обновление для своих телевизоров – и владельцы уже отмечают заметную разницу. Особого внимания заслуживает тот факт, что обновиться могут даже старые модели, пишет портал ZDNET.

Свежее обновление изменяет отображение контента Dolby Vision на LG C5 и G5. В частности, изображения становятся значительно ярче, а тени – мягче.

Проблема с темным изображением в Dolby Vision была одной из частых жалоб пользователей LG TV, особенно при просмотре в ярко освещенных комнатах с солнечным светом или другими источниками света.

Видео дня

Сравнительные фотографии "до и после" показывают заметную разницу. Поскольку LG C5 уже обладает довольно высокой яркостью по сравнению с другими моделями, улучшение особенно заметно именно на этом телевизоре.

LG в "патчноуте" уточняет, что обновление влияет на режимы Cinema Home, Vivid, Game и Standard, но не затрагивает режим Filmmaker, чтобы сохранить задумку создателей контента.

Проверить наличие обновления можно по версии ПО 33.30.92. Для этого зайдите в меню настроек, выберите "Все настройки", затем "Поддержка". Нажмите "Обновление программного обеспечения", чтобы узнать текущую версию. Если у вас не установлена последняя версия, вы можете проверить обновления и включить автообновление.

Ранее владельцам LG рассказали, как легко улучшить четкость речи на телевизоре. Речь идет о режиме Clear Voice, который усиливает частоты человеческого голоса и делает диалоги более четкими.

В декабре 2025 года LG представила свой первый телевизор Micro RGB с "идеальной цветопередачей". В отличие от традиционной Mini‑LED-подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, в этой модели применяются отдельные миниатюрные красные, зеленые и синие светодиоды.

Вас также могут заинтересовать новости: