Налоги для ФОПов: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

Вопрос о сроках введения НДС для ФОПов еще прорабатывается, подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Международный валютный фонд согласился смягчить требования по внедрению НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине. Предлагается установить новый порог на уровне 4 млн грн годового оборота, что позволит большинству ФОП избежать обязательной регистрации плательщиками НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В работе с МВФ мы договорились о повышении порога введения НДС для ФОП до 4 млн грн (эквивалентно около 85 тыс. евро) – это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом, эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФОП", – сказала Свириденко.

Видео дня

Вопрос, когда именно норма вступит в силу, по ее словам, является предметом дальнейшей работы.

"Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, скорее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта. В него также войдут вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения, которые положительно воспринимаются бизнесом", - отметила премьер-министр.

Она подчеркнула, что программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза.

"Украинская программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ", - добавила Свириденко.

Введение НДС для ФОП – главные новости

Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе поддержки. Общий объем программы 8,2 млрд долларов на четыре года. Одним из условий нового соглашения должна стать отмена льгот для ФОП по уплате НДС.

Позже Минфин опубликовал законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФОП) с 2027 года. Им было предложено установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФОП как плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 млн грн.

В январе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посетила Киев. Она тогда подчеркнула, что Фонд однозначно выступает за отмену льгот по уплате НДС для ФОП.

Вас также могут заинтересовать новости: