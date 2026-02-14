Памятник Тарасу Шевченко в Харькове остается одним из главных символов города, а его композиция - одной из наиболее символичных.

В каждом городе есть культурное сооружение, которое становится его негласной визитной карточкой. В Харькове это, без сомнения, монумент Шевченко.

Располагаясь в центре города, этот памятник стал свидетелем самых значимых страниц истории Харькова и всей Украины. Однако за знакомым образом прячется немало интересных фактов и даже одна тайна, о которой мало кто знает.

Разберемся, кто автор памятника Шевченко в Харькове, где находится монумент и что скрывает.

Где стоит памятник Тарасу Шевченко в первой столице

Памятник расположен прямо в центре города, в одноименном парке. Если войти в парк со стороны улицы Сумской, он будет возвышаться у центральной аллеи.

Открыли его 24 марта 1935 года. После продолжительного отбора скульптором выбрали Матвея Манизера, а архитектором – Иосифа Лангбарда – известных деятелей советского искусства.

Там, где находится памятник Шевченко в Харькове, ранее стоял памятник Василию Каразину – основателю Харьковского университета. Каразина позже несколько раз переносили, а его место занял поэт.

Образные решения

Вся скульптура выполнена в стиле социалистического реализма и представляет собой сложную, многогранную композицию, отражающую идеологическое восприятие личности Шевченко как борца за права народа.

Вокруг поэта стоят 16 бронзовых фигур, среди которых есть и герои из его произведений, и участники революционных событий, и обычные рабочие с крестьянами.

Высота памятника – больше 16 метров, а сам поэт сделан из темного камня (лабродорита) и ростом около 5,5 метров. Это был самый высокий монумент в Украинской ССР аж до 1977 года, когда его рекорд побил памятник Великой Октябрьской революции в Киеве.

Тайна с колесом

Есть одна легенда про этот памятник – "загадка с колесом". Говорят, что среди фигур спрятано колесо от старого трактора Fordson, но обнаружить его может далеко не каждый.

Считается, что гости, сумевшие его найти, встречают в городе свою любовь и остаются в нем навсегда или, по крайней мере, обязательно возвращаются в будущем.

Кстати, образами для фигур, окружающих Шевченко, были актеры театра "Березиль", переехавшие в новую столицу и выступавшие в театре на Холодной горе. Недавно у нас вышел материал о том, почему Холодная гора так называется, и там как раз фигурирует этот театр.

