Почему лучше брать в самолет свою еду: бортпроводница назвала основную причину

Специалисты советуют во время полета поддерживать гидратацию организма.

Длинные перелеты не всегда приносят радость, и единственное, что может сделать ваш опыт незабываемым или испортить его, - это еда, которую подают на борту. В частности, стюардесса с многолетним опытом работы Камила Якубякова поделилась причиной, почему она в основном берет с собой в самолет собственные закуски, передает Express.

По ее словам, когда человек ест в самолете, есть серьезная причина, почему еда более соленая, чем должна быть, но пассажир может даже не заметить этого.

"Из-за разницы в давлении и сухого воздуха в салоне самолета наше обоняние снижается примерно на 20%, так же как и чувствительность вкусовых рецепторов, из-за чего еда кажется менее вкусной. Поэтому еда в самолетах часто бывает пересоленной. По этой причине я предпочитаю брать с собой собственные закуски, когда лечу", - отметила Якубьякова.

Видео дня

Как рассказали специалисты по здравоохранению Equinox, этот избыток натрия может быть причиной еще одной серьезной проблемы для пассажиров - вздутия живота после полета.

"В сухих условиях самолета чрезмерное употребление соли чаще вызывает вздутие живота и обезвоживание", - добавили эксперты.

Поэтому специалисты советуют во время полета поддерживать гидратацию организма. По словам экспертов Akbar Travels, это поможет сохранить влажность рта и носа, способствуя расщеплению пищи и улучшению ее вкуса.

"Хотя в самолете это и заманчиво, но также может помочь отказ от кофеина и алкоголя, поскольку они обезвоживают организм, особенно во время полета. А если вам приходится есть в самолете, попробуйте выбрать карри, блюда на основе томатов и азиатские блюда, которые обычно лучше вкусны на высоте", - посоветовали в Express.

Другие советы туристам

Ранее сообщалось, что турист совершил восемь рейсов за 50 часов и назвал время вылета, которое является "проклятым". Отмечается, что напряженный график привел к длительным ожиданиям в терминалах и еще более длительным периодам пребывания на борту самолетов, что, по его словам, очень измотало туриста.

Также эксперт рассказала, какую одежду не стоит надевать во время путешествия самолетом. По ее словам, для комфорта и безопасности лучше носить свободную или спортивную одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: