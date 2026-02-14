Зеленский рассказал, как Россия и США обсуждают вопросы украинских территорий

Он считает, что таким обсуждениям не место во время войны. А если они ведутся, то Украина должна о них знать.

Во время американо-российских контактов россияне поднимали вопросы, связанны с оккупированными украинскими землями. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что подобные обсуждения не могут идти во время войны. Но даже если они ведутся, то Украина должна о них знать. В ответ на вопрос журналиста Саймона Шустера Зеленский в интервью The Atlantic пояснил, свою обеспокоенность тем, что США и Россия затрагивали вопросы, касающиеся суверенной территории Украины.

По словам Зеленского, Украина обладает информацией о том, что американцы выстраивают двусторонние отношения с русскими.

"Мы понимаем сигнал, который американцы дали русским: давайте начнем с прекращения войны. Мы поддерживаем эту позицию. Это справедливо. Тем не менее, по нашему мнению, они не могут развивать с ними проекты во время этой войны. У нас есть информация, что они обсуждают между собой двусторонние документы. Я сказал, что эти документы не должны включать вопросы, связанные с Украиной".

Видео дня

При этом, по словам Зеленского, речь не идет об экономике.

"Например, россияне обратились к американцам по поводу той или иной части оккупированной территории. И если они строят отношения на нашей территории, мы определенно имеем право об этом знать", - уточнил он.

По словам Зеленского, российская сторона вне контекста переговоров поднимала и этот, и другие, еще более опасные для Украины вопросы: "Давайте представим, что Россия хочет, чтобы США признали какую-то территорию, которая находится под контролем России. Я не говорю, что американцы пойдут на это. Я просто говорю, что они этого хотят и настаивают на этом. Я против таких вещей. Я считаю их опасными".

Он уточнил, что такие обсуждения опасны и для американской демократии. Поскольку, по его мнению, россияне могут спровоцировать США на признание той или иной территории, хотя это просто невозможно. "Если великая страна признает временно оккупированную территорию, то, я думаю, могут появиться и другие территории, которые другие могут попытаться захватить силой", - добавил Зеленский.

Возможна ли встреча с Путиным?

Напомним, что также в интервью президент Украины рассказал, как он представляет встречу с Путиным и что именно он хочет ему сказать. Он сказал, что главным во время этой встречи было бы не демонстрировать эмоции, а попытаться обсудить пути окончания войны. Зеленский сказал, что основным стал бы вопрос территорий, которые путинская Россия пытается оккупировать.

Он уточнил, что дал американской стороне согласие на проведение такой встречи в любом месте, кроме РФ и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: