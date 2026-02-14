Синоптик прогнозирует метели и резкое изменение погоды в Украине

Уже 15 февраля погода изменится.

В воскресенье, 15 февраля, украинцев ждет очередное изменение погоды. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, к нашей стране будет приближаться молодой активный циклон.

"С 15 февраля ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, осадки будут достигать значений сильных, порывы ветра - до штормовых, метели, на юге и востоке Украины - сильные дожди", - спрогнозировала Диденко.

После прохождения циклона, в течение 16 и 17 февраля, в Украину придет похолодание.

"Похолодание будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, более умеренным", - успокоила эксперт по погоде.

Погода в Украине меняется - что известно

После нескольких теплых дней украинцам снова стоит готовиться к похолоданию - уже 16-17 февраля температура начнет снижаться. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она подтвердила, что 15 февраля на территорию Украины зайдет активный циклон. В западных и северных областях, а также в Винницкой области дождь постепенно сменится снегом. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны обильные осадки. Из-за колебаний температуры от 0° до -5° на дорогах образуется гололедица. В то же время на юго-востоке и частично в центре будут преобладать дожди и сохранится плюсовая температура.

С 16 февраля холод усилится - в страну поступит арктический воздух. В западных, северных регионах и в Винницкой области ночью прогнозируют -8°... -14°, на остальной территории -1°... -7°. На востоке и юго-востоке днем местами возможно до +5°.

17 февраля ожидается солнечная, но морозная погода. На западе и севере ночью -12°... -18°, днем -5°... -11°. В других областях ночью -4°... -10°, днем -1°... -7°. На юге днем сохранятся небольшие плюсы, в Крыму - до +6°.

По предварительным прогнозам, уже с 18 февраля температура постепенно начнет повышаться и приблизится к нулевым значениям или даже снова станет плюсовой.

