14 февраля принято поздравлять влюбленных и вспоминать создателя кирилличной азбуки.

14 февраля - интересный день, которого с нетерпением ждут все влюбленные пары. Религиозные люди отмечают сегодня праздник в честь одного из создателя славянского алфавита, который также был христианским проповедником. А в верованиях давних украинцев есть немало обычаев об этой дате.

Какой сегодня праздник церковный

И католики, и православные 14 февраля чествуют святого Кирилла Солунского, монаха и миссионера, который считается соавтором кириллицы. За свои заслуги в распространении христианства он приравнивается к апостолам. Кроме того, в католичестве также чтят двух мучеников с одинаковыми именами - святого Валентина Римского и Валентина Интерамнского.

То, какой сегодня церковный праздник, определяет тематику молитв этого дня. Поскольку святой Кирилл считается помощником в овладении грамоты, молиться можно об успехе в учебе, усвоении какой-то науки, о хорошей памяти. Также у него просят красноречия, удачного выступления перед публикой.

Какой сегодня праздник в мире

Всем известно, что 14 февраля проводится День святого Валентина, международный праздник, посвященный влюбленным парам и любви в целом. В честь этого события люди обмениваются цветами и подарками, ходят на свидания, признаются в любви и играют свадьбы.

В Европе в эту дату проводится День помощи больным с эпилепсией. Его цель - ознакомить людей с правилами предоставления первой помощи при эпилептическом приступе и развеять опасные мифы (например, что якобы можно проглотить язык).

Другие всемирные праздники сегодня - это День колеса обозрения, День счастливого одиночества, День обезьян бонобо, День дарения книг.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы также отмечают День всех влюбленных. В эту дату многие кафе и магазины проводят специальные мероприятия и распродажи к торжеству. Пары, которых разделила война, могут созвониться по видеосвязи и обменяться посылками.

Отдельный государственный праздник сегодня в Украине не отмечается, но можно насладиться субботой. Кроме того, украинцы также могут присоединиться к церковным обычаям дня и помолиться святому Кириллу.

Какой сегодня праздник в народе

По сегодняшней погоде приметы могут предсказать, как пройдет остаток зимы:

если потеплело, то заморозков больше не будет;

выпал снег - конец февраля будет дождливым;

если небо было ясным, а после полудня покрылось тучами, то скоро будет оттепель;

чем сильнее мороз, тем жарче будет лето.

Очень удачным праздник сегодня считается для учебы, сдачи экзаменов и овладения новыми навыками. Есть также обычай на согласие между влюбленными и между родителями и детьми. Для этого близким нужно приготовить обед друг другу. Также день подходит для покупок - купленные вещи будут долго радовать. А еще сны в ночь с 13 на 14 число вещие.

Что нельзя делать сегодня

Считается, что в праздник 14 февраля не стоит лечить зубы, поскольку лечение не будет эффективным. Еще категорически запрещено ссориться близким, злиться и завидовать другим. Важно следить за сказанным, поскольку конфликт будет трудно загладить.

