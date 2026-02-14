Пикантная и вкусная брокколи терияки за 10 минут

Как за короткое время приготовить вкусный и питательный гарнир с пикантным вкусом.

Брокколи под соусом терияки можно приготовить очень быстро. Нужно всего 10 минут, чтобы получить горячее блюдо с ореховыми нотками кунжутного масла, карамелизованными соцветиями брокколи и пикантным соусом терияки, пишет сайт Eating Well.

Когда хочется быстрого, питательного и вкусного гарнира, брокколи терияки – именно то, что нужно. Богатая антиоксидантами брокколи приобретает замечательную хрустящую корочку и легкий дымный привкус благодаря кунжутному маслу. Затем она становится идеально нежной благодаря быстрому приготовлению на пару. Чеснок обжаривается равномерно и придает блюду немного пикантного вкуса. Соус терияки глазирует брокколи, придавая ей замечательную нежность, а поджаренные семена кунжута добавляют завершающий штрих. Это отличный гарнир и часть основного блюда в сочетании с цельнозерновыми продуктами и белком.

Ингредиенты:

2 столовые ложки кунжутного масла

4 стакана соцветий брокколи

2 столовые ложки воды

3 средних измельченных зубчика чеснока

Четверть стакана соуса терияки с пониженным содержанием натрия

Обжаренные семена кунжута для украшения (по желанию)

Как готовить

Разогрейте 2 столовые ложки кунжутного масла в большой чугунной сковороде на среднем-сильном огне. Добавьте 4 стакана брокколи одним слоем; готовьте, не переворачивая, до золотистого цвета, примерно 5 минут.

Убавьте огонь до среднего. Добавьте 2 столовые ложки воды и сразу накройте сковороду крышкой. Готовьте, не перемешивая, пока вода не испарится, а брокколи не станет мягкой, примерно 2 минуты.

Снимите крышку и добавьте измельченный чеснок; готовьте, постоянно помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Снимите с огня и добавьте четверть стакана соуса терияки. Переложите на тарелку для подачи. По желанию украсьте кунжутом.

Можно ли часто есть брокколи?

Напомним, что брокколи содержит много полезных для здоровья элементов. Также она богата несколькими необходимыми питательными веществами, включая витамины С, К, фолиевую кислоту и клетчатку. Таким образом, регулярное употребление брокколи может принести пользу вашему общему здоровью и самочувствию.

