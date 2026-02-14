Reuters: Армия США готовится к потенциально недельной военной операции против Ирана

Вашингтон рассматривает сценарий масштабной кампании, тогда как Тегеран предупреждает об ответных ударах по базам США в регионе.

Американские военные разрабатывают сценарии возможных длительных операций против Ирана в случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о потенциальных боевых действиях, которые могут длиться неделями – в отличие от предыдущих ограниченных ударов. Чиновники, которые говорили на условиях анонимности из-за конфиденциального характера планирования, отметили, что речь идет о более сложном и масштабном сценарии.

Наращивание сил в регионе

На прошлой неделе представители США и Ирана провели переговоры в Омане по ядерной программе Тегерана на фоне роста военной напряженности. Параллельно Пентагон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного авианосца, а также тысяч военнослужащих, истребителей и ракетных эсминцев.

Выступая перед военными в Северной Каролине, Трамп заявил, что "было трудно заключить соглашение" с Ираном и добавил: "Иногда нужно иметь страх. Это единственное, что действительно поможет решить ситуацию".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что у президента "есть все варианты в отношении Ирана", а окончательные решения будут приниматься с учетом национальной безопасности. Пентагон от комментариев отказался.

Возможная эскалация

Как отмечают источники, в случае длительной кампании удары могут быть направлены не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и объектам безопасности Ирана. Это существенно повышает риски более широкого регионального конфликта.

В прошлом году США уже проводили ограниченную операцию под названием Midnight Hammer – тогда американские бомбардировщики-невидимки нанесли разовый удар по иранским ядерным объектам, после чего Иран ответил ограниченным ударом по базе США в Катаре.

Нынешние планы, по словам чиновников, предусматривают больший масштаб и продолжительность. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран ответит ударами, что может вызвать цикл взаимных атак.

Позиция сторон

Иран ранее предупреждал, что в случае ударов по его территории сможет атаковать любую американскую военную базу в регионе. США имеют военное присутствие в Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Турции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с Трампом в Вашингтоне, заявив, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно учитывать "жизненно важные интересы Израиля".

Тегеран, в свою очередь, заявил о готовности обсуждать ограничение ядерной программы в обмен на снятие санкций, однако отказался связывать эти переговоры с ракетной программой.

Напряженность вокруг Ирана - что известно

Напомним, что в конце января США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет отдан приказ. В Белом доме рассматриваются различные варианты, включая удары по объектам ядерной программы и арсеналам баллистических ракет.

Впоследствии Пентагон сообщил, что американские военные сбили иранский "Шахед" в Аравийском море, когда тот опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln. За этим, казалось бы, незначительным эпизодом стоит большая психологическая игра, которую начал Иран.

