Курс валют 14 февраля: сколько стоят доллар и евро в День влюбленных

Отмечается, что резких скачков сегодня не стоит ожидать.

Курс доллара в Украине в субботу, 14 февраля, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,60 до 43,05 гривни и продажа – от 43,15 до 43,35 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 50,80 до 51,30 гривни и продажа – от 51,40 до 51,70 гривни.

"В разных регионах Украины, в зависимости от военной ситуации и от уровня конкуренции, некоторые сети обменных пунктов могут корректировать указанные выше ценники покупок и продаж доллара и евро еще на "плюс-минус" до 5 копеек", - предупредил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,14 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,15/51,17 грн/евро.

