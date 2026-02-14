5 фильмов для идеального вечера 14 февраля

Иногда лучший сценарий на День влюбленных - просто остаться дома, приготовить или заказать что-нибудь вкусное и включить фильм, который идеально впишется в атмосферу этого дня.
УНИАН собрал пять историй с разным настроением: где-то будет очень нежно, где-то - смешно, а где-то немного грустно. Вам остается только выбрать ленту под свой вайб и настроение вечера:
До восхода солнца
Американец Джесси и француженка Селин случайно знакомятся в поезде и решают провести вместе одну ночь в Вене. Они гуляют по городу, говорят о жизни, любви и страхах - и постепенно влюбляются.
Дневник памяти
История любви Ноя и Элли, которая проходит через годы, разлуку и испытания. Хотя они из разных миров, их чувства оказываются сильнее обстоятельств. Один из самых известных романтических фильмов, который показывает настоящую любовь.
Ла-Ла Лэнд
Молодая актриса Миа и джазовый музыкант Себастьян знакомятся в Лос-Анджелесе и постепенно влюбляются, пытаясь построить карьеру и не потерять себя. Их отношения развиваются вместе с мечтами, но со временем перед ними встает выбор между любовью и собственным путем.
Это бессмысленная любовь
Кел переживает болезненный развод и пытается собраться с силами, когда знакомится с уверенным в себе Джейкобом, который берется "перезапустить" его жизнь. Параллельно разворачиваются еще несколько историй о влюбленности, ошибках и вторых шансах, местами забавных, местами неудобных, но очень узнаваемых.
Любимый из будущего
Тим узнает, что может путешествовать во времени, и решает использовать этот дар, чтобы найти любовь и сделать свою жизнь лучше.
