В Европе посчитали, во сколько обойдется ремонт саркофага ЧАЭС, который повредили россияне

Французские компании Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets, которые проектировали и строили новую защитную оболочку над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, завершили предварительную техническую оценку повреждений, полученных в результате удара российского дрона по саркофагу ЧАЭС 14 февраля 2025 года. Об этом пишет DW.

По результатам анализа объект, на строительство которого потратили почти 20 лет работы и более 2 миллиардов долларов, сейчас не выполняет своих защитных функций, сообщили в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

"Ключевой задачей определено восстановление полной функциональности нового безопасного конфайнмента (НБК) до 2030 года, чтобы ограничить риск коррозии стальной арочной конструкции и обеспечить долгосрочную безопасность", - сообщил Бальтазар Линдауэр, руководитель Департамента ядерной безопасности ЕБРР.

По его словам, окончательную оценку стоимости ремонтных работ дать пока невозможно, однако, "исходя из имеющейся на данный момент информации, общая стоимость может составить несколько сотен миллионов евро".

Отмечается, что в результате удара российского дрона новая защитная оболочка четвертого реактора утратила герметичность. Это является критичным для выполнения ее основной функции - предотвращения попадания радиоактивной пыли, которая накапливалась с 1986 года, во внешнюю среду. Кроме того, не работают крановые установки внутри конструкции.

В ЕБРР уточнили, что распространению радиоактивной пыли мешала специальная мембрана, соединявшая новый безопасный конфайнмент с бетонными конструкциями третьего энергоблока. В статье сказано:

"После ее повреждения проблема усугубляется тем, что мембрана изготавливалась под заказ специально для Чернобыльского проекта и сейчас таких материалов нет на рынке".

Важно, что в результате российского удара также нарушен температурный режим внутри конфайнмента, из-за чего больше невозможно контролировать влажность объекта.. Вследствие потери давления внутри конструкции возникли условия для коррозии стальной арочной конструкции, что может привести к ее обрушению.

По оценке специалистов, новая защитная оболочка должна быть восстановлена не позднее 2030 года, иначе последствия будут катастрофическими. Если этого не произойдет, проблема Чернобыля многократно обострится, предупреждают авторы анализа.

Россия уже десятки раз наносила удары по критическим подстанциям АЭС, начиная с ноября 2022 года, но раньше об этом старались не говорить, чтобы не было паники. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко.

