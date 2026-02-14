Как понять, что собака вас любит: дрессировщица назвала 7 милых признаков

По словам эксперта, собаки по-своему проявляют любовь к людям.

Если у вас есть домашний питомец, то, возможно, вы задумывались над тем, чтобы читать мысли своей собаки. Эксперты говорят, что вы можете понять, о чем думает животное, наблюдая за его языком тела и поведением, ведь именно таким образом собаки и общаются. Поэтому издание ParadePets назвало 7 милых признаков того, что ваша собака любит вас и думает о вас целый день.

Они обнимают вас

У вашей собаки может быть лучшая кровать, но ничто не сравнится с объятиями любимого человека. Поэтому это один из самых очевидных признаков того, что ваша собака думает о вас и показывает, что любит вас.

"Когда собака ищет конкретного человека для отдыха или физической близости, это, вероятно, означает, что этот человек вызывает у нее чувство безопасности, знакомости и уюта. Собаки очень хорошо разбираются в распознавании шаблонов и часто выбирают человека, которого ассоциируют с постоянным спокойствием, предсказуемостью и позитивными взаимодействиями", - объяснила профессиональная дрессировщица собак Шеннон Кенни.

Видео дня

Они следуют за вами до двери

Такое милое поведение собаки может растрогать вас, ведь это означает, что вы всегда у него в мыслях.

"Если ваша собака следует за вами, такое поведение часто отражает социальную привязанность между собакой и человеком. Собаки очень чувствительны к рутине и изменениям, поэтому они могут быть привычны сопровождать своего человека или просто хотят посмотреть, действительно ли он выходит из дома", - отметила Кенни.

Иногда собаки-тени имеют репутацию слишком привязанных, однако это не всегда так.

"Важно отметить, что уверенные в себе и эмоционально стабильные собаки могут так себя вести. Если собака проявляет сильный стресс или панику, когда хозяин готовится выйти, это признак того, что нужно обратиться за профессиональной помощью", - предупредила дрессировщица.

Они смотрят на вас мягким взглядом

Такой жест является одним из самых весомых признаков того, что ваша собака думает о вас.

"Мягкий взгляд выглядит расслабленным и "сонным". Глаза могут медленно моргать, лицо выглядит нейтральным, а тело не напряжено. В отличие от жесткого взгляда, который может сигнализировать о напряжении, мягкий зрительный контакт часто является ярким примером того, как собаки проявляют привязанность к своим хозяевам, и отражением поведения собаки, свидетельствующего о привязанности", - подчеркнула специалист.

Они лижут вас

Лизание является одним из явных признаков того, что ваша собака думает о вас, а также способом, которым собаки проявляют свою привязанность. По словам Кенни, лизание является социальным поведением, которое часто связано с привязанностью и связью собаки.

"Хотя не все лизание означает привязанность, многие собаки используют нежное лизание как способ взаимодействия, поиска общения или поддержания социальной близости с кем-то, кто им дорог. Важно наблюдать за языком тела собаки и ее поведением, когда она это делает, чтобы убедиться, что это не вызвано стрессом или страхом", - призвала дрессировщица.

Они приветствуют вас, когда вы приходите домой

Такое поведение собак показывает, что они думают о своих владельцах и формируют к ним сильную привязанность.

"Счастливое приветствие обычно выглядит раскованно и "волнисто", с расслабленной осанкой тела, движениями хвоста, охватывающими все тело, и мягким лицом - открытым ртом, мигающими глазами, нейтральными ушами. Такое приветствие отражает счастье, радость и положительное отношение к своему хозяину", - объяснила эксперт.

Они радуются, когда вы просыпаетесь

Ваш верный пес может сиять, когда вы просыпаетесь, однако такая реакция связана не только с радостью от завтрака.

"Хотя завтрак может быть частью картины, многие собаки демонстрируют счастливый или возбужденный язык тела по утрам. Пробуждение и утренние процедуры могут сигнализировать о времени общения, внимании и веселых совместных занятиях", - заверила Кенни.

Они кланяются вам

Такой игривый жест является одним из многих признаков поведения собаки, который показывает, что ваше животное полностью вовлечено и сосредоточено на вас.

"Игровой поклон происходит, когда собака опускает переднюю часть тела, держа заднюю часть приподнятой, часто со свободными движениями и маханием хвостом. Обычно это приглашение к игре и может означать: "Я хочу взаимодействовать с тобой, и я имею в виду это в игровой форме", - добавила специалист.

По ее словам, такое поведение на самом деле является огромным комплиментом.

"Собаки обычно играют только тогда, когда чувствуют себя комфортно и безопасно, что является отличным знаком, если собака предлагает это своему хозяину", - отметила Кенни.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринары рассказали, какую породу собаки выбрать, если вы работаете из дома. По их словам, в этот список вошли пудель, грейхаунд, мальтийская болонка и другие.

Также эксперты объяснили, почему у собак влажный нос. Причины, по которым у собак бывает холодный нос, напрямую не связаны с состоянием здоровья вашего питомца.

Вас также могут заинтересовать новости: