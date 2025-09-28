Крупнейшими импортерами российского газа в Европу за последний год стали не только Словакия и Венгрия, но и Испания, Бельгия и Франция.

Cпустя три с половиной года войны России в Украине страны ЕС продолжают ежемесячно вкладывать более миллиарда евро в военные нужды страны-агрессора, закупая российскую нефть и газ.

Как пишет The Times, до начала российского вторжения в Украину, в страны ЕС ежемесячно импортировалось около 25 миллионов тонн российской нефти, газа и угля.

"С тех пор этот объём сократился на девять десятых. Но продолжающиеся закупки — в основном газа — составили 965 миллионов фунтов стерлингов (1,1 млрд евро) в августе и более 16,8 миллиардов фунтов стерлингов (19 миллиардов евро) за последний год", - говорится в статье.

Так, Венгрия и Словакия получили бессрочное освобождение от эмбарго на поставки сырой нефти из России. Обе страны продолжают получать российскую сырую нефть по трубопроводу "Дружба" и постоянно заявляют, что у них нет возможности переключиться на трубопровод "Адрия" (по которому нефть поставляется из Хорватии).

Однако, как отмечает Люк Уикенден из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, существует ещё один вероятный фактор: в 2024 году закупка нефти из России была примерно на 20% дешевле, чем из Хорватии.

Однако большую часть долю российского импорта ЕС составляет природный газ. При этом крупнейшими импортерами российского газа в Европу за последний год стали не только Словакия (1,8 млн тонн) и Венгрия (4,4 млн тонн), но и Испания (3,3 млн тонн), Бельгия (3,8 млн тонн) и Франция (6,7 млн ​​тонн).

"С начала войны в Украине большинство стран ЕС — 17 из 27 — фактически вложили в российскую экономику больше нефти и газа, чем предоставили Украине военной и финансовой помощи", - отмечается в статье.

Кроме того, Турция импортировала из России ископаемого топлива на сумму 96 миллиардов фунтов стерлингов (110 миллиардов евро) с марта 2022 года. Российские нефтегазовые компании также зарабатывают значительно больше денег на поставках в Китай и Индию, чем раньше.

"В результате, несмотря на то, что Россия больше не получает хорошую цену на свою нефть и газ, общий объём её экспорта практически не изменился за четыре года", - пишет The Times.

Импорт из вторых рук

Энергоносители иногда переходят из рук в руки, продаются и перепродаются между странами, что усложняет их отслеживание. В частности, Германия по-прежнему импортирует значительные объёмы российского газа через Францию.

Кроме того, по данным CREA, с момента вторжения на Украину Великобритания импортировала нефтепродуктов на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов, в основном авиационного топлива, переработанных в Индии и Турции и произведенных из российской нефти. В результате, по оценкам CREA, Великобритания косвенно внесла Кремлю около 510 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, отмечается в статье, после вторжения в Украину 76% российского экспорта сжиженного природного газа осуществлялось на судах, принадлежащих Великобритании или застрахованных в Великобритании.

ЕС и российская нефть

18 июня Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских нефти и газа. Предполагается, что экспорт российских энергоресурсов в страны-члены блока будет прекращен до конца 2027 года.

По оценке Еврокомиссии, к маю покупки из России снизились до 3% всего импорта сырой нефти в ЕС по сравнению с 27% до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трамп также регулярно призывает Турцию и Индию прекратить закупки российской нефти.

