Она должна обеспечить освещением 3,3 миллиона домохозяйств.

Крупнейшую в мире морскую ветроэлектростанцию Hornsea 3 недавно подключили к национальной энергосистеме Великобритании с помощью первого подводного кабеля, проложенного по дну Северного моря.

Издание Daily Galaxy пишет, что бельгийский морской подрядчик Jan De Nul Group, выполняющий работы, до конца 2026 года транспортирует и проложит в рамках проекта в общей сложности 680 километров экспортного кабеля. При этом поставщик кабеля NKT начал их производство три года назад и планирует завершить его этим летом.

Проект Hornsea 3 мощностью 2,9 гигаватта компании Ørsted рассчитан на поставку электроэнергии более чем 3,3 миллионам британских домохозяйств. Согласно планам, система начнет работать в полном объеме к концу 2027 года.

Как только Hornsea 3 начнет производить электроэнергию, морской кабель будет передавать ее от турбин в Северном море к побережью Великобритании. Там электроэнергия поступит в подземный кабель, протяженностью более 50 километров, ведущий к преобразовательной подстанции в Свардестоне, Норфолк. Именно здесь постоянный ток преобразуется в переменный для подачи в энергосети Соединенного Королевства.

Система расположена примерно в 120 километрах от побережья британского Йоркшира – то есть достаточно далеко от берега, чтобы иметь доступ к более мощным и стабильным ветровым ресурсам. Строительство вступило в фазу разработки и получения разрешений еще в 2018 году, а это означает, что проект готовился почти 10 лет, прежде чем его первый кабель достиг суши.

Общая стоимость проекта Hornsea 3 оценивается почти в 11,3 млрд долларов, что ставит его в число крупнейших отдельных инвестиций в энергетическую инфраструктуру в Великобритании.

В Соединенном Королевстве стремятся достичь показателя в 50 гигаватт генерации от морской ветроэнергетики к 2030 году и нулевого уровня выбросов к 2050 году. В настоящее время страна эксплуатирует около 15 гигаватт мощностей морской ветроэнергетики.

С началом войны США против Ирана Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом с 2022 года. В то же время активное использование солнечных панелей и ветрогенераторов позволило удержать цены на электроэнергию в ЕС в разумных пределах – в отличие от стоимости газа и топлива, которые стремительно подорожали.

Солнечные панели приносят наибольшую выработку в Австралии, где их вклад в энергосеть составляет 28,3 гигаватта. Страна является мировым лидером по количеству солнечных панелей на крышах на душу населения.

