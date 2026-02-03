Количество панелей на крышах бьет рекорды: в Австралии - бум на рынке солнечной энергетики

В этом году появятся дополнительные 5,2 гигаватт-часа.

Австралия давно стала мировым лидером по количеству солнечных панелей на крышах на душу населения. Во второй половине 2025 года местные домохозяйства установили столько аккумуляторных батарей, сколько за предыдущие пять лет вместе взятых.

Издание Bloomberg пишет, что за шесть месяцев было продано более 180 000 домашних аккумуляторов, что в четыре раза больше, чем за тот же период предыдущего года. В целом панели установлены почти на трети домов, что еще больше отдаляет сеть от централизованного производства электроэнергии.

Австралия стала лидером энергетической трансформации, стремясь заменить угольные электростанции и достичь амбициозной цели – к 2030 году увеличить долю возобновляемой энергии до 82% от общего объема.

В этом году Австралия добавит рекордные 5,2 гигаватт-часа от аккумуляторов в жилых домах. Эти объемы должны ограничить ценовые колебания, которые превратили страну в один из самых нестабильных рынков электроэнергии.

По состоянию на январь 2026 года 4,3 миллиона австралийских домохозяйств имеют солнечные панели на крышах, что составляет 28,3 гигаватт установленной мощности. По предварительным оценкам, к концу десятилетия их общая мощность достигнет 37,1 гигаватта.

Ранее австралийское правительство ввело программу Solar Sharer, в рамках которой потребители получат не менее трех часов бесплатной солнечной электроэнергии в сутки. Действие программы распространяется и на те домохозяйства, которые не установили солнечные панели.

От Австралии не отстает Китай, который также имеет достаточную площадь территории для реализации амбициозных проектов. Пекин начал строительство линии солнечных панелей протяженностью 400 километров, которая должна стать самой длинной в мире.

