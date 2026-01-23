Минимум с 2009 года: в России рекордно обвалилась добыча нефти

Финансирование военной агрессии Кремля против Украины становится все более сложным.

Добыча нефти в России снижается третий год подряд. По итогам 2025 года этот показатель упал до 512 миллионов тонн по сравнению с 516 млн. тонн в 2024 году, 530 млн. тонн в 2023-м и 535 млн. тонн в 2022-м.

Издание The Moscow Times со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака пишет, что российская нефтяная отрасль, от которой зависит четверть доходов бюджета и почти половина экспортной выручки экономики, по словам американских экспертов, постепенно скатывается в кризис. Сейчас объемы производства нефти в стране-агрессоре самые низкие с 2009 года, когда они составляли 494,2 млн тонн.

При этом российские власти планировали увеличить объемы добычи в прошлом году по крайней мере до 520 млн тонн. Однако на нефтяные амбиции Кремля значительно повлияли американские санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые подорвали экспорт в Индию и Китай, отмечают аналитики.

С момента вступления санкций в силу в конце ноября 2025 года, в танкерах просто посреди моря "застряло" 35 млн нераспроданных баррелей. А места для хранения невостребованной нефти просто не осталось.

Российская нефть Urals продается сейчас по 35-37 долларов за баррель, то есть со скидкой почти 50% к марке Brent. Обвал цен на Urals сделал добычу на целом ряде месторождений в России убыточной. Доходы местных нефтяных гигантов упали в разы: "Роснефти" – втрое, а "Лукойла" – вдвое.

К 2050 году из-за истощения старых, еще советских месторождений, экспорт российской нефти может упасть втрое – с 234 до 79 млн тонн в год. А согласно "стресс-сценарию", который включает усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, этот объем достигнет нуля.

Проблемы экономики России – последние новости

Минфин РФ уже забил тревогу, предупреждая о падении доходов от нефти и газа в 2026 году. Экономика России будет недополучать 20 долларов с каждого барреля нефти, поскольку в бюджет заложены поступления на уровне 59 долларов за баррель при текущей цене 39 долларов и ниже.

Российская промышленность благодаря западным санкциям и успешному импортозамещению переживает худший период с 1998 года. Российская экономика впала в состояние депрессии, производственные планы промышленности в этом году сократились – так же, как и нефтедобыча – до самого низкого уровня за последние 16 лет.

