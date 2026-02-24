Украина на пути в ЕС, но о четкой дате вступления речи не идет, - президент Еврокомиссии

В ЕС не устанавливают четкой даты для вступления Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установленная Украиной цель вступить в Евросоюз в 2027 году является исключительно украинским ориентиром. Приобретение членства требует внедрения нелегких реформ, которые Украина реализует хорошими темпами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

В частности, у президента Еврокомиссии спросили, существует ли способ, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.

"На ваш вопрос, есть ли способ для Украины стать членом Европейского Союза, ответ очень четкий: Да, конечно. И Украина находится на хорошем пути, чтобы стать членом Европейского Союза", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Важность внедрения реформ на пути к членству Украины в ЕС

Фон дер Ляйен напомнила, что процесс приобретения членства основан на заслугах, и именно это должно учитываться.

"Но это также означает, что скорость зависит от страны-кандидата. И я должна сказать, что Украина отличается скоростью, с которой она выполняет необходимые реформы. Это сложные реформы, нелегкие реформы", - отметила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, она подчеркнула, что "нам нужно убедить многих людей пойти на то, чтобы модернизировать страну ради блага страны", но, по ее убеждению, "очень впечатляюще видеть огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на ведение войны за свое выживание".

Президент ЕК заявила, что никогда не следует забывать об этом.

"Конечно, с моей стороны, когда мы говорим об этом, я в значительной степени поощряю поддерживать хороший темп, скорость реформ, потому что это, конечно, ведет к "вашему браку" – к вступлению в Европейский Союз. Я уверена в этом процессе, потому что мы видели, насколько Украина прогрессировала", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз не устанавливает конкретных сроков для вступления Украины

Также она отметила, что очень хорошо понимает, что для Украины очень важна четкая дата для вступления.

"Дата, которую вы устанавливаете – это ваш ориентир, которого вы хотите достичь. Но вы знаете, что с нашей стороны, даты сами по себе невозможны, но, конечно, поддержка, которую вы можете получить, чтобы достичь своей цели, с нашей стороны абсолютно понятна", – пояснила фон дер Ляйен.

Позиция Украины относительно цели вступления в ЕС

В свою очередь, как отметил Зеленский, установление четкой даты вступления Украины в Евросоюз в 2027 году является очень важным. "Я надеюсь, что это осуществимо", - считает президент Украины.

Глава государства пояснил, что это важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не мог заблокировать приобретение Украиной членства в Евросоюзе.

Как сообщил Зеленский, Россия не желает видеть Украину независимым государством. Таким образом, по его словам, россияне не видят Украину частью европейской семьи.

В то же время президент Украины заверил в готовности государства к ускоренному процессу внедрения необходимых реформ для вступления в ЕС.

"Мы готовы к ускоренному процессу реформ. И мы это делаем", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в ЕС - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленький отстаивает позицию, что приобретение Украиной членства в Европейском Союзе должно стать важной частью гарантий безопасности по завершении российской войны. Он рассчитывает, что практически присоединение Украины к ЕС состоится в 2027 году.

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос отмечала, что многие страны-члены Европейского Союза стремятся, чтобы Украина как можно скорее смогла получить членство в ЕС. Так что это не только желание президента Украины Владимира Зеленского.

