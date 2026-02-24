Он отметил, что свобода и независимость не гарантированы, их нужно защищать и отстаивать.

Украина не сама, мир стоит рядом с ней. Об этом сказал принц Гарри, герцог Сассекский, в обращении к украинцам в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Он обратился к тем, кто на передовой, и тем, кто поддерживает их в тылу: "Ваша сила вдохновляет мир. Ваша отвага объединяет нас, а ваша надежда освещает путь вперед для всех нас. Пожалуйста, знайте, что вы не одни. Мир стоит рядом с вами, и мы продолжаем учиться жить на вашем мужестве каждый день. Оставайтесь сильными, отважными, будьте полны надежды. Слава Украине!".

Принц Гарри подчеркнул, что Украина продемонстрировала миру, как выглядит настоящая стойкость. Напомнил всем, что свобода и независимость не гарантированы, их нужно защищать, а когда необходимо, оборонять и отстаивать.

Напомнил, что в прошлом году дважды посетил Украину и был глубоко тронут мужеством, достоинством и несокрушимым духом украинского народа.

"Даже посреди войны, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей и военнослужащих, жизнь продолжается. Я увидел эту силу в Центре Superhumans во время моего визита в апреле, в решимости тех, кто восстанавливает свои тела и свое будущее", – сказал принц Гарри.

Он также отметил, что увидел стойкость ветеранов Игр Непокоренных, с которыми он встретился в Ванкувере. "И я увидел это в глазах украинцев в Киеве, глазах, которые несут и боль, и непоколебимую надежду", - отметил он.

Связь принца Гарри с Украиной

Как сообщал УНИАН, принц Гарри хранит в рабочем кабинете стенд с шевронами украинской армии. В частности, нарукавные нашивки 3-й штурмовой бригады, объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лют" и т.д.

