Голливудская любимица рассказала, как живет после страшного диагноза

Американская актриса Кристина Эпплгейт ("Женаты... с детьми", "Мертвый для меня") откровенно рассказала о жизни с рассеянным склерозом, от которого страдает с 2021 года.

В интервью People 54-летняя обладательница премии "Эмми" сказала, что из-за хронической боли проводит большую часть дня в постели. Актриса призналась, что боль настолько изнурительна, что ей трудно передвигаться. Несмотря на это, Эпплгейт каждый день пытается лично отвозить в школу свою 15-летнюю дочь Сейди Грейс:

"Это мое любимое занятие. Это единственное время, которое мы проводим наедине. Я говорю себе: "Просто доставь ее в целости и сохранности и возвращайся домой, чтобы снова лечь в постель". И именно так я и делаю".

Рассеянный склероз - это неизлечимое аутоиммунное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. Среди симптомов выделяют сильную усталость, онемение частей тела, нарушение равновесия, мышечные спазмы, проблемы с памятью и хроническую боль.

Эпплгейт неоднократно говорила о своем состоянии в подкасте MesSy. В 2024 году актриса признавалась, что иногда лежит в постели и кричит от резкой, сжимающей боли. Звезда также отмечала, что иногда не может держать в руках телефон или пульт от телевизора из-за того, что боль распространилась на кисти.

