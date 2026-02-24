Армия США совершенно не готова к угрозе, с которой украинцы сталкиваются годами, - BI

В ходе конфликтов в Ираке и Афганистане США легко контролировали воздушное пространство, но сейчас все меняется.

Инструкторы по управлению беспилотниками армии США учат солдат быть готовыми к угрозе, с которой многие американские военнослужащие никогда не сталкивались. В этом им помогает опыт Украины во время полномасштабного вторжения РФ, пишет Business Insider.

США не готовы к новой угрозе

Отмечается, что в ходе конфликтов в Ираке и Афганистане США контролировали воздушное пространство, что позволяло американским военным перемещаться и атаковать, практически не опасаясь вражеской авиации. Для большинства солдат то, что находилось над их головами, обычно было дружественным.

Тем не менее, война в Украине показала США и другим западным союзникам, что в будущих конфликтах обеспечить контроль над воздушным пространством может стать значительно сложнее, добавили в издании. Это изменение имеет последствия для тактики, обучения и даже мышления.

Директор нового курса армии США "Unmanned Advanced Lethality Course" майор Рэйчел Мартин заявила журналистам, что американская армия привыкла к господству в воздухе.

"Практически во всех конфликтах, в которых мы когда-либо участвовали, мы владели воздушным пространством. Украина демонстрирует, что это может быть не так. В условиях, когда мы можем не иметь превосходства в воздухе, мы должны научить и привить каждому солдату пессимизм или подозрительность по отношению ко всему, что находится в воздухе", - сказала она.

Мартин добавила, что у США почти нет времени для того, чтобы адаптироваться к новым реалиям войны. По ее словам, Штатам нужно изменить подход к подготовке войск уже сейчас.

Кроме того, Мартин отметила, что отношение украинцев к воздушным угрозам значительно отличается от того, к чему привыкли американцы. Она подчеркнула, что это касается не только солдат, но и гражданских лиц.

"Когда они слышат звук дрона, они сразу же укрываются, запрыгивают в дом или прячутся в укрытии, и даже не ждут, чтобы выяснить, свой он или чужой. Они просто предполагают, что он там, чтобы навредить им. Это изменение менталитета - то, что мы пытаемся внедрить в обучение", - заявила Мартин.

Что говорят американские ветераны с опытом службы в Украине

Ветеран Ирака Карл Ларсон, родившийся в Сиэтле и служивший в Международном легионе Украины, рассказал журналистам, что дроны ужасно подрывают боевой дух. По его словам, из-за беспилотников солдаты часто не могут выходить из укрытий или других позиций в течение дня.

"Это невероятно подрывает вашу способность вести боевые операции, а также вызывает огромный стресс", - поделился ветеран Ирака.

Ларсон заявил, что на войне в Украине видел, как солдаты погибали от взрыва гранат, которые взрывались рядом с ними из ниоткуда. Он подчеркнул, что вражеские дроновые атаки представляют серьезную угрозу.

Ветеран городских боевых действий в Афганистане и Ираке, служивший в Украине с позывным Джеки, в комментарии журналистам поделился, что по сравнению с теми конфликтами на войне в Украине солдатам негде было по-настоящему расслабиться. По его словам, в тех конфликтах у солдат было место, где они могли передохнуть, когда отходили от линии соприкосновения.

Война США с Ираном может обернуться затяжным конфликтом

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн заявил, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для США. По его словам, речь идет в том числе о возможном втягивании страны в затяжной конфликт.

Как пишет Axios, в администрации президента США Дональда Трампа продолжаются дискуссии о том, как поступить с Ираном, и какие последствия будет иметь тот или иной вариант. Ряд людей в окружении американского президента призывает к осторожности. Однако некоторые источники считают, что сам Трамп склоняется к нанесению удара по Ирану.

