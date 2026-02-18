Как шантаж Орбана и Фицо повлияет на цену дизеля на украинских АЗС: ответ эксперта

Доля поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину сократилась до минимума, говорит специалист.

Остановка экспорта дизельного топлива из Венгрии и Словакии в Украину не окажет существенного влияния на цены на украинском рынке. Сейчас доля этого ресурса в структуре импорта составляет лишь до 10%, рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"В прошлом году это была более значительная доля. Они и тогда останавливали (поставки в Украину, - УНИАН). После того, как венгры первый раз остановили, они для всех трейдеров стали неблагонадежным поставщиком. И их доля резко сократилась. Таким образом, на сегодняшний день они занимают 5-10%", - сказал эксперт.

По его словам, венгерский ресурс был дорогим и не слишком приспособленным к холодной погоде. В периоды морозов, в частности во время холодного января в Киеве, спрос на такое топливо снизился. Фактически его закупала преимущественно "Укрнафта", тогда как большинство трейдеров отказались от этого направления.

"Поэтому с морозами эта доля сократилась до 5%, а может и меньше. Он просто не имел спроса. И если его сейчас остановят, то и хорошо", - отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что решение Будапешта не станет фактором роста цены. Зато основные риски для стоимости топлива лежат в совершенно другой плоскости.

Первый вызов - безопасность. Речь идет о возможном массовом применении Россией морских дронов "Тритон", которые являются почти аналогами Sea Baby. По его словам, если это осложнит морскую логистику или создаст риски минирования акваторий, то это может отразиться на стоимости импортного ресурса. А вот второй вызов, по его словам, - геополитический.

"Первый вызов для нас - это морские дроны, которые могут минировать акваторию. Второй вызов - мировой. Что сейчас будет у Ирана с Ормузским проливом, если война начнется. Такие риски могут влиять на цену", - добавил эксперт.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия остановила экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока со стороны Украины не будет восстановлена подача нефти через нефтепровод "Дружба", который Россия повредила в январе.

Венгерский дипломат также заявлял, что Украина не ведет войну за защиту Европы, ведь Россия никогда не нападала на страны Европейского Союза.

