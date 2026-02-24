'На нас оказывается большое давление': фон дер Ляйен раскрыла детали о 20-м пакете санкций против РФ

Урсула фон дер Ляйен уверена, что одобрение 20-го пакета санкций против РФ – это "вопрос времени"

Процесс согласования новых санкционных пакетов против России является непростой задачей, но 20-й пакет ограничительных мер вступит в силу, рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Как передает корреспондент УНИАН, она подчеркнула, что один из приоритетов ЕС – поддерживать максимальное давление на Россию как на агрессора. "Наши санкции будут продолжать истощать доходы России и ослаблять ее военную машину, и мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами из G7 для обеспечения максимального масштаба и влияния", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как отметила президент Еврокомиссии, принятие 20-го пакета санкций требует единогласного решения от всех стран-членов ЕС, и не следует ожидать каких-либо изменений в процессе согласования решений. Впрочем, по ее словам, Евросоюз ранее успешно одобрил предыдущие девятнадцать пакетов санкций. Согласование ни одного из этих пакетов не было легким.

Видео дня

"Нам пришлось договариваться по каждому пакету. Но исходя из опыта, когда мы приняли 19 пакетов санкций, я уверена, что мы также примем 20-й пакет. Это вопрос времени. И конечно, вы правы. Это должно быть сделано как можно быстрее. Но поскольку у всех нас одна цель – уменьшить доходы России и истощить ее военный бюджет, на нас оказывается большое давление, и это вполне справедливо, чтобы мы могли достичь результатов как можно быстрее", – заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что 20-й пакет санкций против России будет "сильным и эффективным". "Его нужно принять как можно быстрее. И, конечно, есть много разных вызовов, но мы рассчитываем на это. И это та форма "дипломатии", которую понимает Россия", - отметил Зеленский.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейском Союзе намеревались к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ одобрить 20-й пакет санкций. В то же время, из-за позиции Венгрии консенсуса по новым санкциям достигнуто не было.

Кроме того, мы также рассказывали, что Великобритания объявила новые мощные санкции против России. Лондон объявил о почти 300 новых санкциях, направленных против ключевых источников доходов России от энергетики, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военного оборудования, которое используется в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: