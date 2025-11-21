Как отметили в Минэнерго, на поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

В ночь на 21 ноября враг в очередной раз ударил по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро обесточены потребители в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство энергетики.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы", - отмечается в сообщении.

Как добавили в "Укрэнерго", из-за сложных погодных условий на утро полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов на Николаевщине.

"Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Оживлення всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что 21 ноября во всех регионах Украины бытовым потребителям будут поочередно отключать свет. Промышленность и бизнес, в свою очередь, должны, также должны снизить потребление электроэнергии, поскольку действуют графики ограничения мощности.

По данным "Укрэнерго", графики почасовых отключений действуют объемом от 2 до 4 очередей потребителей.

Атаки РФ на энергетику

С наступлением осени РФ активизировала атаки на энергосистему Украины. В частности, в ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. По данным Минэнерго, враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Из-за сложной ситуации в энергетике компания ДТЭК несколько раз обновляла графики отключений света на среду, 19 ноября, для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Как пояснил в комментарии УНИАН, энергетический эксперт Геннадий Рябцев, частые изменения графиков 19 ноября связаны с использованием резервных линий питания, которые не осилили рост потребления электричества.

