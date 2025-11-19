Дома без света в Киеве / фото УНИАН, Ковальчук Виктор

Из-за сложной ситуации в энергетике компания ДТЭК обновила графики отключений света на среду, 19 ноября, для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, в соответствии с новыми командами "Укрэнерго", сообщает Телеграм-канал компании

Согласно обновленному графику, в столице свет будут выключать во всех очередях. При этом часть жителей столицы будут сидеть в течение дня без света суммарно в течение дня 11 часов.

Также ДТЭК обновил график отключений для Киевской области. Как и в случае со столицей, до конца текущих суток будут отключать все очереди потребителей. Одна из подочередей суммарно будет сидеть без электричества 9 часов.

Графики для Киева / инфографика t.me/dtek_ua

Изменился график отключений и для жителей Одессы и области. В Одесской области поочередно будут отключать все очереди, а часть жителей региона будут сидеть без света более 10 часов.

Графики для Киевщины / инфографика t.me/dtek_ua

После вражеской атаки ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины. Жители региона получили наиболее жесткий график. Согласно ему, подавляющее большинство жителей Днепра и области будут сидеть без света более 10 часов.

Графики для Одесской области/ инфографика t.me/dtek_ua

Атака РФ на энергетику и отключение света

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала украинскую энергетику. Из-за вражеской атаки временно вводились аварийные отключения света.

Уже через несколько часов Минэнерго сообщило, что аварийные отключения отменены. Они были заменены на графики почасовых отключений.

