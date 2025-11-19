Наиболее жесткие графики получила Днепропетровщина.

Из-за сложной ситуации в энергетике компания ДТЭК обновила графики отключений света на среду, 19 ноября, для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, в соответствии с новыми командами "Укрэнерго", сообщает Телеграм-канал компании

Согласно обновленному графику, в столице свет будут выключать во всех очередях. При этом часть жителей столицы будут сидеть в течение дня без света суммарно в течение дня 11 часов.

Также ДТЭК обновил график отключений для Киевской области. Как и в случае со столицей, до конца текущих суток будут отключать все очереди потребителей. Одна из подочередей суммарно будет сидеть без электричества 9 часов.

Изменился график отключений и для жителей Одессы и области. В Одесской области поочередно будут отключать все очереди, а часть жителей региона будут сидеть без света более 10 часов.

После вражеской атаки ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины. Жители региона получили наиболее жесткий график. Согласно ему, подавляющее большинство жителей Днепра и области будут сидеть без света более 10 часов.

Атака РФ на энергетику и отключение света

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала украинскую энергетику. Из-за вражеской атаки временно вводились аварийные отключения света.

Уже через несколько часов Минэнерго сообщило, что аварийные отключения отменены. Они были заменены на графики почасовых отключений.

