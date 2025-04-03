По информации военных, сейчас фиксируются многочисленные нарушения соответствующих договоренностей со стороны российской армии.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что Силы обороны Украины не наносили ударов по энергетическим объектам ни на территории России, ни на временно оккупированных территориях Украины. Как отмечается в сообщении на странице Генштаба в Facebook, Силы обороны Украины придерживаются условий "энергетического перемирия".

Отмечается, что информационные ресурсы врага "продуцируют фейки" о поражении Украиной энергетических объектов в России и на оккупированных ею территориях. В частности, министерство иностранных дел России подготовило "очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий".

"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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В то же время фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта враг неоднократно атаковал наши энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - отмечается в сообщении.

Достижение "энергетического перемирия" - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Россия достигли договоренности о 30-дневном взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. 26 марта стало известно, что Украина согласовала с Соединенными Штатами Америки перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках соглашения о частичном прекращении огня.

Впрочем, в ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку по объектам группы "Нафтогаз", повредив на предприятии газодобывающие мощности.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс уверен, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует.

"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - сказал он и добавил, что после перемирия на воде стороны начнут рассмотрение "дальнейших шагов" по прекращению огня.

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