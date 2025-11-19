Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины, сообщает Минэнерго.
Отмечается, что враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.
"Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру", - отмечают в ведомстве и добавляют, что во время восстановительных работ одна из бригад попала под обстрел. В результате удара ранены четыре работника, все они находятся в больнице.
В Минэнерго напомнили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были применены аварийные отключения.
"По состоянию на сейчас аварийные графики заменены на графики почасовых отключений", - подчеркнули в министерстве.
Там также отметили, что 19 ноября графики будут применяться во всех регионах Украины.
"Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - отмечается в сообщении.
В "Укрэнерго" уточнили, что в результате вражеской атаки есть обесточенные потребители в нескольких областях. Диспетчеры энергосистемы также напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали следить за обновлениями графиков отключений на страницах облэнерго.
Как уточнили в ДТЭК, в результате обстрела врагом ремонтной бригады на Днепропетровщине, один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо - с контузиями и осколочными ранениями.
Атака РФ на энергосистему Украины
Как сообщал УНИАН, осенью РФ активизировала атаки на энергосистему Украины. В ночь на 19 ноября враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре из-за чего вводились аварийные отключения.
В ночь на 17 ноября враг атаковал энергетические объекты Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей.
15 ноября враг в очередной раз атаковал многострадальную Черниговскую область. Вследствие этого ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах остался без света.