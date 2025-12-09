По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, ремонт поврежденных объектов может занять максимум несколько недель.

Россия под утро 9 декабря атаковала дронами объекты газовой инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины". В результате атаки зафиксированы повреждения.

Об этом сообщается на официальном сайте "Нафтогаза". Отмечается, что враг целился в критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев. В компании добавили, что в результате атаки пострадавших нет.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с УНИАН объяснил, что в результате вражеского удара был поврежден ряд газоперекачивающих станций, по которым голубое топливо транспортируется к потребителям. Впрочем, он успокоил, что никаких ограничений для потребителей в связи с последствиями этой атаки не будет.

"Поставка газа на время ремонтных работ будет осуществляться по резервному маршруту", – пояснил эксперт.

По словам Рябцева, продолжительность ремонтов составит максимум несколько недель, однако все будет зависеть от масштаба повреждений. При этом эксперт подчеркнул, что оборудование, которое необходимо для ремонта, не является дефицитным и может быть в резерве у оператора газотранспортной системы.

Атака РФ на газовую инфраструктуру

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. Вражеские удары, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" из-за последствий атак на газовую инфраструктуру вынуждена дополнительно увеличить импорт газа. По словам коммерческого директора группы Сергея Федоренко, Украина достигла предварительных договоренностей о финансировании импорта газа, который нужен для прохождения отопительного сезона.

