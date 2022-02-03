Сейчас из действующих в Украине пятнадцати атомных энергоблоков шесть реакторов мощностью 1000 мегаватт и два блока мощностью 440 мегаватт работают на российском топливе.

Украина в течение двух лет может перевести все АЭС на американское ядерное топливо "Вестингауз", полностью отказавшись от российского топлива.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Котина, сейчас из действующих в Украине пятнадцати атомных энергоблоков шесть реакторов мощностью 1000 мегаватт и два блока мощностью 440 мегаватт работают на российском топливе. Остальные работают на топливе американской компании "Вестингауз".

В "Энергоатоме" считают, что за два ближайших года Украина может все энергоблоки большой мощности перевести на топливо американского производства. А до 2025 года - еще два оставшихся ректора меньшей мощности ВВЭР–440.

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"Все имеющиеся реакторы мы можем перевести на топливо "Вестингауз" за два года. Мы могли бы и быстрее, но "Вестингаузу" для этого нужно нарастить свои мощности", - сказал Котин.

Атомная энергетика Украины:

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР.

В Украине действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

27 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов.

Поставки российского ядерного топлива:

5 ноября 2021 года появилась информация о том, что Россия может ограничить поставки в Украину ядерного топлива. Информацию подтвердил Министр энергетики Герман Галущенко.