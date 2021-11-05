Герман Галущенко отметил, что половина блоков украинских АЭС работают на топливе из РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко допустил, что Россия может ограничить поставки в Украину ядерного топлива, необходимого для работы атомных реакторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, в этот отопительный сезон Украина запустит в работу 14 из 15 энергоблоков АЭС.

"Для этого важно наличие топлива. Это одна из тем сегодняшнего обсуждения. Ключевым моментом является то, что, безусловно, создавая такие препятствия по поставкам или вообще прекращая поставки в Украину, Российская Федерация, безусловно, имеет возможность повлиять и на ограничение топлива (для АЭС – УНИАН)", - сказал он.

Галущенко отметил, что половина блоков украинских АЭС работают на топливе из РФ. Но сейчас станции имеют достаточно топлива.

"В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно потому, что по состоянию на сегодня резерв уже закупленного топлива дает возможность абсолютно спокойно проходить отопительный сезон. В частности, уже есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% годовой мощности для блоков ВВЭР-440", - пояснил министр.

Атомная энергетика Украины: что известно

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР.

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В Украине действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

По состоянию на сегодня в Украине работает 11 атомных энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

Ранее, 21 октября, российская компания "Интер РАО" отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

В то же время суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшились на 34% по сравнению с объемами на 1 октября и уже скоро могут дойти до нуля.

Также Россия ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину.

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Автор: Анна Бредихина