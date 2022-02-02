Испытание кризисом: выстоит ли украинская энергетика в условиях военной угрозы

На днях несколько стран Центральной Азии на несколько часов погрузились во тьму с полным отключением поставок электроэнергии из-за сбоя в системе. УНИАН попытался выяснить, готова ли украинская энергетическая система к кризисам и к работе в условиях нарастающей военной угрозы. И не пропадет ли свет, тепло и газоснабжение в домах граждан?

В конце января в нескольких странах Центральной Азии произошла чрезвычайная ситуация в энергетике. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Южной части Казахстана, на востоке Узбекистана и на всей территории Кыргызстана. К слову, энергосистемы этих трех стран объединены в единое энергетическое кольцо. Так же как, например, энергосистема Украина пока еще объединена с системами Беларуси и России.

Масштабный сбой парализовал работу аэропортов, метрополитенов и всех значимых социальных объектов в этих странах. В результате пострадали миллионы людей, бизнесу нанесен значительный ущерб. Причиной аварии власти назвали серьезную перегрузку сетей.

Проблема такого масштаба должна заставить украинскую власть и энергетические компании задуматься о том, насколько энергетика нашей страны готова противостоять кризисам и ударам.

На фоне сообщений о наращивании военной угрозы со стороны путинской России возникают вопросы: есть ли у наших энергетиков план действий на случай, если северный сосед нападет? И не пропадет ли при этом электричество, тепло и газ в домах граждан?

Оператор объединенной энергосистемы страны "Укрэнерго" в ответе на запрос УНИАН сообщил, что это стратегически важное госпредприятие постоянно контролирует мобилизационную готовность, повышает состояние защищенности своих объектов и ресурсов от диверсионных, террористических и других злонамеренных посягательств.

"Укрэнерго", управляя магистральными электросетями нашей страны, проводит идентификацию угроз и рисков, инструктажи персонала, отрабатывает способы оповещения и обмена информацией.

Кроме того, разработаны планы взаимодействия с подразделениями Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины и Министерством Внутренних дел, а также другими государственными органами.

"Принятые меры позволяют обеспечить стабильную и бесперебойную работу НЭК "Укрэнерго" в течение особенного периода", - заверила компания.

Атомная энергетика выстоит

Исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал УНИАН, что на случай возможных военных действий существует соответствующий протокол, в котором прописаны необходимые меры эксплуатации атомных станций.

"Станции не будут работать, если у нас бомбы сверху летят, безусловно, они будут остановлены. В таком случае, сама станция переводится в безопасное состояние, она разгружается до завершения угрозы", – сказал он.

По его словам, для атомных электростанций важно наличие внешнего электропитания. При военных действиях и отключении сетевого электроснабжения на АЭС с помощью мощных дизель-генераторов начнет работать система автономного электропитания. Украинские атомные станции готовы к такому режиму работы: имеющийся на АЭС запас дизельного топлива значительно превышает установленные нормативы.

Котин также отметил, что украинские реакторы готовы даже к возможному попаданию летящих предметов: оболочка и корпуса реакторов предусматривают соответствующие риски.

Что касается возможного отсутствия в стране интернета и связи, которое может происходить в период военной турбулентности то, по словам руководителя атомной компании, это не помешает украинским АЭС работать в безопасном режиме.

"Если интернет упадет, то ничего страшного с атомными электростанциями не случится. Они спокойно будут работать без него, как это было, например, в доинтернетные времена. Что касается связи, то АЭС будут функционировать в автономном режиме, есть необходимые внутренние средства связи", - сказал он.

Уроки 2014 года для энергетиков

Сравнивая нынешнюю ситуацию с военной интервенцией со стороны России восемь лет назад, Котин рассказал, что в 2014 году специальная миссия по безопасности правительства США разработала ряд рекомендаций для атомной сферы Украины на случай военного нападения северного соседа.

Одной из ключевых рекомендаций было - обеспечить ядерным топливом наши атомные станции на два года загрузки в случае прекращения поставок топлива с РФ.

"Эту рекомендацию мы выполнили. В разные годы в "Энергоатоме" была такая ситуация, что работали просто с колес: привозили топливо и сразу загружали. Сейчас у нас запасов топлива больше, чем на два года работы. Это с учетом того топлива, которое уже стоит в реакторах", - сказал глава компании.

Ныне из действующих в Украине пятнадцати атомных энергоблоков шесть реакторов мощностью 1000 мегаватт и два блока мощностью 440 мегаватт работают на российском топливе. Остальные на топливе американской компании "Вестингауз".

В "Энергоатоме" считают, что за два ближайших года Украина может все энергоблоки большой мощности перевести на топливо американского производства. А до 2025 года - еще два оставшихся ректора меньшей мощности ВВЭР–440.

"Все имеющиеся реакторы мы можем перевести на топливо "Вестингауз" за два года. Мы могли бы и быстрее, но "Вестингаузу" для этого нужно нарастить свои мощности", - сказал Котин.

Еще одним уязвимым место украинской атомной энергетики многие годы была зависимость от Российской Федерации в вопросе вывоза отработавшего ядерного топлива на хранение. Ежегодно Украина платила агрессивному соседу 200 миллионов долларов за такую услугу.

Для решения этой проблемы уже в этом году начнет работу один из самых масштабных объектов в сфере отечественной энергетики – Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива. Площадка ЦХОЯТ размещена в Чернобыльской зоне отчуждения – между бывшими селами Старая Красница, Буряковка и Чистоголовка.

"Мы первые больше года назад уже отказались вывозить отработавшее ядерное топливо в Россию. Мы будем ставить топливо в ЦХОЯТ. Сейчас идут завершающие процедуры по холодным испытаниям. В конце апреля мы вывозим туда первую партию – три контейнера с Южно-украинской станции", - сказал руководитель "Энергоатома".

Остается надеется, что компания действительно начнет использовать собственное новое хранилище в установленные сроки, а не переносить фактический ввод объекта в эксплуатацию, как это, к сожалению, было в прошлом.

Газоснабжение в условиях форс-мажора

Еще одной важной мерой по повышению стабильности национального энергокомплекса является подготовка газотранспортной системы к работе в условиях возможного военного положения или каких-то значительных форс-мажоров.

Можно предположить, что в случае военных действий Россия прибегнет к полной остановке транзита газа через Украину. В этом случае, работа национальной ГТС будет направлена исключительно на потребности украинцев. При этом, соответственно европейские потребители, которые ныне получают российский газ через территорию нашей страны, останутся без него.

"Если же российская сторона прекратит транзит, то газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев", - сообщили агентству УНИАН в компании "Оператор ГТС Украины".

В компании отметили, что на случай возникновения угрозы бесперебойной поставки газа потребителям будет работать Национальный план действий, утверждаемый Минэнерго. И в случае критической ситуации, в зависимости от степени кризиса, профильное министерство имеет право применить комплекс мер, включая нерыночные.

Подобные планы разрабатываются во всех странах ЕС.

Кроме того, разработаны дополнительные планы и инструкции по работе в случае нестандартных ситуаций, в частности, создан резервный диспетчерский центр, альтернативные и дублированные каналы связи.

В компании пояснили, что в случае возможного возникновения ситуации с масштабным отключением интернета и связи – это никак не скажется на стабильной работе газотранспортной системы. Технологическая связь компании полностью отделена от сети интернет.

Проработка всех вариантов

Транзит российского газа через по территории нашей страны является серьезным предохранителем от разворачивания широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

Но не исключено, что для усиления давления на Европу газовая дубинка Кремля - "Газпром" снизит объемы прокачки газа по украинской трубе до нуля. В этом случае украинская ГТС должна будет в срочном порядке перестроить свою работу в режим реверсных поставок газа.

"Технологически украинская газотранспортная система проработала возможные сценарии и соответствующие планы действий. Для удовлетворения потребностей украинских потребителей "Оператору ГТС Украины" придется запустить нашу систему в реверсном режиме, как это уже делали в 2009-м. То есть поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток", - объяснили в компании.

Компания, к слову, испытывала реверсный режим в январе 2020 года, когда резко снизился объем транзита.

Поскольку объемы внутреннего потребления газа в Украине требуют частичного импортирования голубого топлива из ЕС (из потребляемых тридцати миллиардов кубометров Украина ежегодно завозит из-за рубежа десять миллиардов), "Оператор ГТС" готов принимать топливо по уже существующему маршруту через Словакию и Венгрию. По сравнению с 2014 годом возможности для физического импорта газа из этих стран были увеличены на треть.

"Независимо от наличия транзита газа из РФ Украина может ежесуточно импортировать 27 миллионов кубометров газа из Словакии и восемь миллионов кубов – из Венгрии", - пояснили в компании.

На 1 февраля в ПХГ нашей страны находилось около 11 миллиардов кубометров газа. Из них только шесть может быть использовано для внутреннего потребления, остальное – это технологический газ, который невозможно поднять, а также голубое топливо, принадлежащее иностранным компаниям.

Для успешного завершения прохождения этой зимы Украине необходимо будет дополнительно закачать минимум два миллиарда кубометров газа. А на следующий год - еще до тринадцати миллиардов кубометров. Однако, не будем забывать, что часть этого газа будет украинской добычи.

Возможное прекращение транзита через Украину, конечно, серьезно осложнит задачу закачки в хранилища голубого топлива на следующую зиму. Но при правильном планировании и наличии денег на закупку дорого газа на европейском рынке эту проблему можно решить.

Не секрет, что северный сосед давно и активно использует энергоресурсы в своей большой геополитической игре. Но, стоит отметить, что каждый новый удар путинской России заставляет украинскую энергетику повышать свою эффективность и находить новые, лучшие решения.

Например, больше шести лет назад Украина слезла с российского газовой иглы, полностью отказавшись от закупки у северного соседа голубого топлива. На ограничения РФ поставок угля Украина ответила увеличением закупок в африканских странах, США и Колумбии. А источники поставок нефтепродуктов пополнили страны Балтии.

Конечно, в нынешние сложные времена большинство украинцев надеются, что на нашу землю никогда не ступит сапог захватчика, а все подготовленные меры только укрепят веру в собственные силы. И мы, и наша национальная энергетическая система выйдем из этих испытаний лишь сильнее.