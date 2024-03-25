За последнее время украинские БПЛА нанесли удары по более чем 10 российским НПЗ.

Из-за украинской атаки Куйбышевский НПЗ остановил установку первичной переработки CDU-5, что привело к потере половины его мощности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

CDU-5 является одной из двух установок первичной переработки на Куйбышевском НПЗ. Ее производственная мощность составляет 9,5 тыс т в день (70 тыс баррелей в день).

Еще одна установка первичной переработки нефти - CDU-4 - имеет производственную мощность 10,5 тыс т в сутки. Работает ли устройство нормально - не сообщается.

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Куйбышевский НПЗ - справка

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Роснефти". В 2023 году НПЗ был 29-м крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России по объему производства. По итогам года на него приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти, или 3,687 млн т сырой нефти.

Предприятие произвело 624 тыс т бензина, 1,187 млн т дизельного топлива и 1,040 млн т мазута. Это составило 1,42%, 1,35% и 2,56% от общероссийского объема, соответственно.

Атаки на российские НПЗ - последние новости

По данным украинских спецслужб, в последнее время Украина нанесла удары по более чем 10 российским нефтеперерабатывающим заводам, используя беспилотники.

Напомним, Куйбышевский НПЗ оказался под атакой в субботу, 23 марта. Это не первый удар по предприятию: 16 марта Украина атаковала три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений относительно роста цен на нефть. Частично они оправдались: в начале недели стало известно, что цены на нефть пошли в гору. В частности, из-за атак на НПЗ.

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