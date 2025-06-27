Китайский J-10C может оказаться значительно дешевле, чем истребители МиГ-35 и Су-35.

Сразу после окончания 12-дневной войны с Израилем Иран активизировал переговоры о покупке китайских истребителей J-10C. Об этом сообщает "Коммерсант".

Переговоры о приобретении самолетов продолжались почти два десятилетия, но стороны не могли договориться по оплате. Еще в 2015 году сообщалось о подготовке к заключению твердого контракта на поставку партии до 150 самолетов, однако дальше разговоров дело не зашло.

Теперь, когда превосходство Израиля в небе стало очевидным, Тегеран хочет как можно скорее оснастить свои Военно-воздушные силы новыми машинами. Якобы именно для этого глава иранского оборонного ведомства бригадный генерал Азиз Насирзаде прибыл на саммит ШОС в китайском городе Циндао.

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Стоит сказать, что после того как в июне США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, у Тегерана появился дополнительный козырь для новых переговоров о поставках самолетов за счет нефтяного бартера.

Напомним, о возможной закупке Ираном российских Су-35 УНИАН сообщал в начале года. Количества самолетов тогда не называли.

Справка УНИАН. Chengdu J-10 - легкий истребитель четвертого поколения, который имеет один двигатель (российский Су-35 имеет два).

Chengdu J-10 - последние новости

Как сообщали СМИ, цена одного J-10C может составлять 40-50 млн долларов. Это очень мало, по меркам современных самолетов. Для сравнения, цена одного французского Dassault Rafale может составлять сотни миллионов долларов. То же самое касается и Eurofighter Typhoon.

Ранее стало известно, что J-10 прошел боевое крещение в войне против Индии. Пакистанский пилот на последней модификации самолета якобы смог сбить французский Rafale. Для уничтожения цели могли использовать ракету класса "воздух-воздух" PL-15E, дальность которой составляет 145 км. Это очень хороший показатель, который находится на уровне последних версий американской ракеты AMRAAM.

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