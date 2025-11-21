В результате ракетно-дронных атак повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны.

Из-за масштабных обстрелов энергосистемы Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии, поскольку все произведенные гигаватты направляются на покрытие внутреннего потребления.

Об этом заявляет Министерство энергетики. "Произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго объяснили, что в результате массированных ракетно-дронных атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Соответственно, их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности потребителей в токе остались на том же уровне, что и до атак.

Атаки на украинскую энергосистему

Как рассказывал УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, до последней российской массированной атаки Украина передавала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу, поскольку из-за поврежденных линий электропередач ее было невозможно направить в регионы, которые в этом нуждались, и образовывался избыток.

При этом Украина не только не получала коммерческой выгоды от такого экспорта, но даже платила польскому оператору за то, чтобы он принял украинский ток.

РФ с наступлением осени активизировала атаки на украинскую энергосистему. 19 ноября враг нанес масштабный ракетно-дроновой удар по энергетике. Из-за этого временно вводились аварийные отключения, которые были впоследствии заменены на почасовые.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 19 ноября компания ДТЭК несколько раз меняла графики отключений, увеличивая количество часов без света.

В ночь на 17 ноября враг атаковал энергетические объекты Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

