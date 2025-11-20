По словам Геннадия Рябцева, Украина платила за возможность поставлять свою электроэнергию в Польшу.

До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.

Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.

"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС. Рябцев подытожил:

"Небаланс вредит как в положительную, так и отрицательную сторону (речь идет о случаях дефицита электроэнергии или ее избытка, который невозможно передать или продать, - УНИАН). Поэтому электроэнергия перетекает на Запад".

Атаки РФ на украинскую энергосистему

Как сообщал УНИАН, с наступлением осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. Враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

После вражеской атаки три украинские АЭС вынужденно снизили производство электроэнергии.

За два дня до этого, в ночь на 17 ноября враг атаковал энергетические объекты Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

