Россия продолжает активно бить по украинской энергосистеме.

В "Укрэнерго" пока не ожидают ухудшения ситуации в энергосистеме или увеличения продолжительности отключений из-за низких температур. Однако из-за атак РФ стоит готовиться к различным вариантам. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

На вопрос, могут ли отключения электроэнергии вырасти до 10-12 часов подряд в случае сильных морозов, Зайченко ответил, что в "Укрэнерго" надеются избежать такого сценария.

"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - сказал глава "Укрэнерго".

При этом он подчеркнул, что сейчас делать какие-либо прогнозы крайне сложно из-за военных условий. Поэтому из-за постоянных российских ударов по энергосистеме, нужно готовиться к различным вариантам.

"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - добавил Зайченко.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как писал УНИАН, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию электроэнергии из-за массированной российской атаки утром 19 ноября.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что большинство ТЭС в Украине получили значительный уровень повреждений в результате атак российских оккупационных войск и не могут производить достаточно электроэнергии. Степень повреждения объектов варьируется от 30% до 70%.

Ранее сообщалось, что добыча электроэнергии на ТЭС фактически прекратилась. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, для прохождения зимнего сезона Украина будет рассчитывать в первую очередь на 9 рабочих блоков АЭС.

