Россия своими ударами пытается разделить энергосистему Украины. На Левобережье у нас дефицит, но поврежденные подстанции не могут передавать мощности с Правобережья. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

"Враг проводит именно такую стратегию, чтобы разделить нашу энергосистему на две зоны: Левобережную и Правобережную. В Правобережной зоне у нас расположен максимум мощностей, там расположено 9 атомных блоков, она профицитна. И в таких областях, как Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области, отключений вообще нет", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, в Левобережной зоне есть большой дефицит электроэнергии и постоянные отключения.

Он подчеркнул, что это касается и города Киев, который расположен на перекрестке этих зон.

"У нас есть мощности, хотя их и не хватает, но даже ту мощность, которая у нас есть, мы не можем передать с Правобережья на Левобережье из-за того, что враг обстрелял наши станции, подстанции Укрэнерго. И есть дефицит, сетевой дефицит, то есть сетевые ограничения", - пояснил Омельченко.

Россия атакует украинскую энергосистему

С началом холодов российские оккупанты снова взялись за уничтожение украинской критической инфраструктуры, в которую входят газовая инфраструктура, электроподстанции, ТЭЦ, ГЭС и ТЭС. В результате Украина была вынуждена снова вернуться к графикам отключения света. Уже сейчас электроэнергии нет около 12 часов в сутки.

Как отмечают в BBC, дефицит электроэнергии может сохраняться еще долго, скорее всего, до весны 2026 года.

