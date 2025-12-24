Ситуация со светом улучшится только при одном условии: в Yasno объяснили положение дел

На послевоенное восстановление энергетики уйдут годы.

Проблемы в энергетике будут продолжаться, пока не прекратятся российские обстрелы. В случае же их прекращения ситуация улучшится достаточно быстро, а восстановление отдельных объектов займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью "Украинской правде" объяснил, что сейчас из-за обстрелов в энергетике есть две большие проблемы: побитая генерация, когда не хватает произведенной электроэнергии, и невозможность ее доставки.

"Если генерация в одном месте, электроэнергия через трансформаторные узлы доставляется к потребителю. И когда побиты те или иные трансформаторные узлы и провода, даже при наличии генерации невозможно доставить электроэнергию", - сказал Коваленко.

По его словам, в Украине сейчас объединены обе проблемы, ведь враг бьет и по генерации, и по распределительным сетям.

"Когда мы переходим на прогноз, я не владею информацией, насколько тот или иной объект поврежден. Если это большой генерационный объект, то это могут быть и месяцы, если не сильно поврежден трансформатор, то это недели. Но в любом случае, если прекратятся обстрелы, относительно быстро ситуация будет улучшаться", - сказал гендиректор Yasno.

Что касается будущего послевоенного восстановления энергетики, Коваленко отметил, что восстановление не будет линейным, ведь энергосистема под ударом четвертый год, и украинцы переживают первый такой опыт.

"Она избита и ее продолжают бить, и это вызывает хорошие процессы по плохим причинам - например, развитие зеленой генерации, которое приобрело широкие масштабы. Поэтому восстановление энергетики пойдет нелинейным путем, но на это уйдут годы", - отметил он.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 24 декабря Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти областей - на утро зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Россия изменила стратегию атак на энергосистему Украины, поняв, что не сможет погрузить всю страну в темноту. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, кроме атак на подстанции, страна-агрессор начала атаковать энергетические объекты облэнерго в конкретных регионах, особенно находящихся вблизи линии фронта, надеясь посеять раздор.

