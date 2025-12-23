По словам Геннадия Рябцева, правительство не изменило критерии попадания в перечень защищенных потребителей.

Украинцам не стоит ожидать ослабления графиков отключений света из-за обещанного премьер-министром Юлией Свириденко перераспределения гигаватта электроэнергии от критической инфраструктуры, поскольку правительство не изменило критерии, по которым потребители попадают в перечень защищенных. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Это все очковтирательство. На самом деле никто ничего не высвобождал, поскольку не изменились критерии попадания в перечень защищенных потребителей. Не выполнило министерство энергетики соответствующее задание: разработать уточненную или усовершенствованную методологию", - отметил эксперт.

Он напомнил, что распоряжение правительства о перераспределении электроэнергии в пользу населения предусматривало безотлагательно - в течение трех рабочих дней - перераспределить киловатты от части защищенных потребителей к населению.

"А уж я не знаю, сколько времени прошло с того распоряжения. Дата уже поплыла, конкретики нет. Уже есть какой-то абстрактный 1 гигаватт, который будет как-то распределен, если там кто-то что-то сделает... О каких-то гигаваттах-мегаваттах можно забыть. Это на тормозах понемногу спускается", - отметил эксперт.

В этом контексте Геннадий Рябцев привел пример отчетности о готовности к отопительному сезону, которая является формальностью.

"Руководители территориальных общин присылают письма о готовности к отопительному сезону. Готовность к отопительному сезону в 98% означает, что 98% руководителей территориальных общин прислали письмо, в котором что-то написали. Никто не читает, что там написано... Может они написали, что не готовы. Хотя, кто такое напишет. Никто ничего не проверяет на местах. Никакие исследования не проводятся", - отметил эксперт.

Похожая ситуация произошла и с распределением генерации, настаивает Рябцев.

"Приехали руководители областных администраций перед светлые глаза премьера и рассказывали, что они готовы высвободить. Как это они готовы высвободить? Что они готовы высвободить, кого они вычеркнули?", - подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что в распоряжении правительства не сказано, что необходимо высвободить, например, 153 МВт мощности и предоставить перечень отключенных потребителей.

"Такого не было. Просто они на совещании отчитались", - сказал эксперт.

Также Рябцев вспомнил о том, что сперва Свириденко пообещала высвободить 800 МВт мощности для населения, но потом эта сумма "выросла" до 1 ГВт.

"Посчитали, сколько они пообещали, и получили эти 800. Я убежден, что там было не 800 МВТ, а, может, 751 но округлили до 800, а потом увеличили до гигаватта", - подытожил специалист.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 декабря правительство приняло ряд решений, которые, как было заявлено, направлены на улучшение ситуации со светом для людей и предусматривают уменьшение перечня потребителей, которым нельзя отключать свет даже в условиях дефицита электроэнергии.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что реализация правительственной инициативы существенно не улучшит ситуацию со светом для потребителей.

После очередного обстрела энергосистемы ожидается, что украинцы будут сидеть без света до 16 часов в сутки.

