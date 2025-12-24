Как России удается уничтожать энергетику Украины: WSJ раскрыло коварную цель и методы Кремля

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, за одну ночь по отдельным энергообъектам наносилось до 50 ударов дронами и ракетами.

Россия изменила стратегию атак на энергосистему Украины, поняв, что не сможет погрузить всю страну в темноту, сообщил в комментарии изданию Wall Street Journal заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Он пояснил, что кроме атак на подстанции, страна-агрессор начала атаковать энергетические объекты облэнерго в конкретных регионах, особенно тех, что находятся вблизи линии фронта, надеясь посеять раздор.

"Они не могут погрузить в темноту всю страну... Поэтому они пытаются создать нестабильность в местных районах", - объясняет Колесник.

Он добавил, что иногда за одну ночь по отдельным объектам наносилось до 50 ударов дронами и ракетами.

Издание констатирует, что из-за последствий атак РФ в Киеве отключения света продолжаются более 12 часов, тогда как ближе к линии фронта такие отключения кажутся роскошью - их выключают еще жестче. Журналисты добавляют, что в Одессе тысячи жителей в начале декабря остались без света на четыре дня.

Руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко в разговоре с журналистами WSJ объясняет, что РФ стремится отключить Одессу от энергосистемы. Для достижения этой цели, по его словам, враг атакует не только подстанции высокого напряжения, как в прошлые годы, но и распределительные подстанции.

"Когда на этот регион происходит большая атака, следующие четыре-пять дней будут очень сложными... Но на национальном уровне они не смогут достичь успеха", - убежден эксперт.

Он добавил, что в Украине насчитывается примерно 3500 распределительных подстанций, поэтому защитить их все почти невозможно. Харченко напомнил, что Украина потеряла 2,5 гигаватта мощности угольных электростанций.

"Мы потеряли почти 2,5 гигаватта мощности угольных электростанций, которые невозможно быстро восстановить... На это уйдет несколько месяцев, - констатировал эксперт.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря РФ осуществила девятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела РФ применила десятки ракет и более 650 дронов.

Уже на следующий день Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти регионов. По данным Министерства энергетики Украины, на утро были зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Из-за последствий вражеских атак 24 декабря в Харьковской, Полтавской и Сумской областях введены графики аварийных отключений. Соответственно, графики почасовых отключений не действуют до отдельного распоряжения "Укрэнерго".

