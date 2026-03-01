2 марта украинцам снова будут отключать свет: графики на понедельник

Причина введения графиков - последствия российских атак на энергосистему.

В понедельник, 2 марта, в части регионов Украины с 8 часов до конца суток будут применяться графики почасовых отключений. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для промышленных потребителей в это время будут действовать графики ограничения мощности.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Видео дня

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - подчеркнули энергетики.

График отключения света - Киевская область

Согласно информации ДТЭК, для жителей Киевской области 2 марта свет будут отключать 1-2 раза. Отключения будут длиться 1-3,5 часа. В двух подрядах - 3.1 и 4.1 - свет будет весь день.

Графики отключения света - Днепропетровская область

По данным ДТЭК, свет для жителей Днепропетровской области в понедельник будут отключать 1-2 раза. Отключения будут длиться от получаса до 3,5 часов.

Графики отключения света - Житомирская область

По информации Житомироблэнерго, 2 марта по команде НЭК "Укрэнерго" ограничения потребления будут применяться так:

с 00:00 до 08:00 - без ограничений;

с 08:00 до 10:00 - 1,0 очередь;

с 10:00 до 16:00 - 0,5 очереди;

с 16:00 до 20:00 - 1,5 очереди;

с 20:00 до 24:00 - 0,5 очереди.

Графики отключения света - Черкасская область

По данным Черкассыоблэнерго, электроснабжение в регионе будет отсутствовать в следующие часы:

1.1: 9:30-10:30, 16:00-17:30

1.2: 16:30-18:30

2.1: 18:00-20:00

2.2: 10:30-11:30, 22:30-00:00

3.1: 08:00-10:00

3.2: 18:30-20:30

4.1: 17:30-19:30

4.2: 20:30-22:30

5.1: 13:00-15:00, 19:30-20:00

5.2: 11:30-13:00

6.1: 16:00-18:00

6.2: 08:00-09:30, 15:00-16:30

Графики отключения света - Сумская область

В Сумыоблэнерго обнародовали информацию, согласно которой 2 марта свет для большинства подчерг будут отключать 2 раза. Только в подчерге 3.1 будет три отключения, а в подчерге 6.1 - одно отключение. Продолжительность отключения - 2-4 часа.

Графики отключения света - Запорожская область

По данным Запорожьеоблэнерго, в понедельник в регионе большинство подчерг ждет одно отключение. В двух подчергах - 4.1 и 4.2 - будет два отключения. Часы отсутствия электроснабжения следующие:

1.1: 12:00-17:00

1.2: 13:30-17:00

2.1: 16:30-21:30

2.2: 16:30-21:30

3.1: 12:00-17:00

3.2: 21:00-24:00

4.1: 07:30-11:30, 16:30-20:30

4.2: 07:30-11:30, 16:30-20:30

5.1: 13:30-17:00

5.2: 21:00-24:00

6.1: 07:30-12:30

6.2: 07:30-12:30

Ситуация с электричеством в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, когда света в домах украинцев станет больше. По его словам, это произойдет в апреле, когда на полную мощность заработают гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше. "И поэтому я думаю, что апрель – если мы выходим за рамки вражеских обстрелов – то он будет наиболее благоприятным с точки зрения наличия света", – отметил гендиректор Yasno.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовятся снова нанести удар по инфраструктуре Украины. По его словам, разведка предоставляет соответствующую информацию. Поэтому он призвал тех, чья работа и служба защищать Украину от ударов, быть сосредоточенными весной, как и зимой, и на каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели.

Вас также могут заинтересовать новости: