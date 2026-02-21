'Нет иллюзий': Россия готовит удары по энергетике даже после зимы, - Свириденко

Россия продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре даже после окончания зимы. Правительство уже начало подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
"У нас нет иллюзий – враг продолжит наносить удары по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", – подчеркнула она.
Что предусматривает План энергетической устойчивости
Свириденко поручила областным военным администрациям совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством энергетики, Министерством финансов, НЭК "Укрэнерго" и другими структурами разработать региональные планы энергетической устойчивости.
По словам премьерки, ключевыми элементами плана для областей являются:
- защита объектов критической инфраструктуры;
- развитие распределенной генерации;
- обеспечение альтернативных источников питания для критических объектов;
- внедрение распределенной тепловой генерации.
Следовательно, все области должны определить объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в первоочередной защите и автономном питании, и разработать пошаговые планы, которые должны быть выполнены до начала отопительного сезона. Также необходимо оценить потребности в оборудовании, финансировании и ресурсах для реализации мероприятий.
Удары по энергетике - последние новости
Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Россия готовит новые удары по энергетике Украины. Он добавил, что работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно – 24/7. Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация со светом улучшилась.
Шмыгаль также сообщил, что специалисты уже отправлены в Европу для обследования 6 станций, оборудование с которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину. Это позволит быстро восстановить работу ключевых электростанций.