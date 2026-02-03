Своими ударами РФ может 'положить' на энергетику Украины: эксперт сказал, как это остановить

Владимир Омельченко отметил, что враг может разбомбить и украинскую распределенную генерацию.

Россия рано или поздно сможет "положиться" на энергосистему Украины в случае продолжения ракетно-дроновых атак. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, несмотря на все усилия бойцов противовоздушной обороны, "состояние энергосистемы ухудшается с каждым таким ударом".

"Энергетика, как бы она ни ремонтировалась, как бы ни защищалась, не может противостоять в среднесрочной перспективе этим постоянным атакам. Даже если наращивать ПВО, они рано или поздно "положат" (энергосистему, - УНИАН), если это не прекратить... А прекратить это можно только одним способом - иметь оружие возмездия", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на развитие существенных объемов распределенной генерации нужны годы и немало денег, но враг может так же ее разбомбить.

"Они поставили террор на производственный цикл. Производится огромное количество ракет, дронов. Они могут и децентрализованную генерацию так же разбомбить", - сказал Омельченко.

По его словам, остановить систематические атаки России на украинскую энергетику могут только симметричные "удары возмездия", для чего нужно увеличить количество дальнобойных средств.

"Единственный шанс сохранить энергосистему - это не только ПВО, а именно обеспечение ударов возмездия по России... Достижение паритета в количестве. Пока этого не будет, нам трудно рассчитывать на мир или сохранение инфраструктуры. Единственное, что может остановить россиян, это когда они поймут, что в случае продолжения такого террора они получат симметричный результат", - подытожил эксперт.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, враг применил 450 дронов и 71 ракету различных типов.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля, целями врага стали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации. В результате атаки более тысячи домов в Киеве остались без отопления.

