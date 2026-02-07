РФ осуществила массированную атаку на энергетику Украины: Шмыгаль раскрыл детали обстрела

По словам министра, диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.

Российские оккупанты 7 февраля осуществили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС", - отметил он.

По словам министра, блоки АЭС были разгружены персоналом. Сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики экстренных отключений.

Видео дня

"Атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью. Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков", - добавил Шмыгаль.

Обстрел РФ 7 февраля - что известно

Как писал УНИАН, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Звуки взрывов были слышны в Ровно, Харькове, Кропивницком, на Львовщине и в других городах Украины.

Из-за этого в Киеве и других областях ввели экстренные отключения света. Тогда в "Укрэнерго" сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго Вашего региона", - добавили в компании.

Вас также могут заинтересовать новости: