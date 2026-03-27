Графики отключений 28 марта: какой будет ситуация со светом в субботу

В "Укрэнерго" сообщили, будут ли применяться ограничительные меры.

В субботу, 28 марта, почасовые графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей применяться не будут. Также не будут ограничивать мощность для промышленных предприятий во всех регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Энергетикам в целом удалось стабилизировать систему, поэтому отключений света, кроме аварийных, в Украине нет уже несколько дней подряд. Теплая погода позволяет постепенно завершать отопительный сезон, что высвобождает дополнительные мощности.

В то же время солнечные электростанции добавляют все больше генерации в систему. Именно во время наиболее продуктивной работы СЭС энергетики советуют включать завтра мощные приборы – то есть днем, с 11:00 до 15:00.

Накануне, в пятницу, 27 марта, отключения света для бытовых потребителей также не применялись.

В то же время вооруженная агрессия Кремля против Украины продолжается, и так же продолжаются удары российских оккупантов по энергоструктуре. Так, в четверг в результате атак без электричества остались жители шести областей.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации со стороны гидро- и солнечных электростанций.

