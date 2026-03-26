Графики отключений света на 27 марта: будут ли отключать электричество в пятницу

В "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами только в определённые часы суток.

В пятницу, 27 марта, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Завтра, в пятницу, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", - говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами именно в период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00.

Видео дня

Таким образом, уже третий день подряд "Укрэнерго" не дает команды на ограничение потребления электроэнергии для бытовых потребителей или отключение света для промышленности.

В то же время, по данным ДТЭК, в Одессе и Одесской области в настоящее время действуют экстренные отключения из-за вражеской атаки.

Как писал УНИАН, Россия продолжает систематически наносить удары дронами и ракетами по украинской энергетике. 26 марта РФ нанесла очередные удары по энергетической инфраструктуре в отдельных регионах Украины.

В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остались без света.

Также в ночь на 24 марта враг осуществил массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Действия россиян привели к частичному отключению электроэнергии у потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

