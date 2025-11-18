Ограничения поставок электроэнергии продолжают действовать для потребителей в большинстве регионов Украины.

В среду, 19 ноября, для населения большинства регионов Украины будут применяться почасовые графики подачи электроэнергии в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты и критическую инфраструктуру.

Меры ограничения потребления предусматривают отключение от 1 до 4 очередей в течение всех суток с максимальным объемом ограничений в вечерние часы.

Так же в течение среды применят ограничения мощности для промышленных потребителей.

Энергетики предупреждают, что время и объем применения ограничений могут варьироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме Украины.

В Укрэнерго напоминают, что потреблять электроэнергию следует экономно, не создавая чрезмерной нагрузки на сеть.

Отключение света в Украине

Для каждого региона Украины действуют отдельные графики подачи света, которые при необходимости можно оперативно посмотреть в интернете. Речь идет о стабилизационных отключениях - во время аварийных предварительно согласованные графики не работают.

Энергетики просят экономнее потреблять свет, не включая одновременно несколько мощных приборов, и по возможности отказаться от отопления квартир за счет кондиционеров и обогревателей. Зато глава Укрэнерго Виталий Зайченко предлагает потребителям надевать дополнительный свитер, чтобы не мерзнуть.

