Нападение на энергетику - не новая тактика для России.

В преддверии зимы Россия усилила удары по энергетическому сектору Украины. Москва пытается оставить украинцев в темноте и холоде.

Издание Foreign Policy пишет, что только в октябре РФ нанесла семь крупных ударов с использованием беспилотников и ракет по украинской энергетической инфраструктуре. Особенно сильно пострадали восточные города, включая Сумы, Чернигов, Харьков и Полтаву, а также Киев.

Нападение на энергетику - не новая тактика для России. С начала полномасштабной войны Москва пытается вывести из строя электроэнергетическую систему Украины, с переменным успехом. Но эта осенняя кампания отличается.

Во-первых, масштаб российских воздушных атак значительно превосходит предыдущие - рои из 600–700 дронов перегружают системы противовоздушной обороны и могут наносить концентрированные удары по ранее устойчивым частям энергетической системы, будь то генераторы или трансформаторы. Во-вторых, Москва впервые в таком масштабе пытается вывести из строя не только электроэнергетику, но и системы добычи, хранения и распределения природного газа Украины.

"Россия с самого начала меняла свою тактику. Раньше разница заключалась в том, что целью были объекты электроснабжения. Сейчас, в октябре, они фактически атакуют все - электроэнергию, природный газ, топливные склады. Нам нужны газ и электроэнергия. Они хотят быть уверены, что мы замерзнем, подтолкнуть людей к давлению на правительство", - сказал эксперт по энергетике в киевском офисе Института Кеннана при Центре Уилсона Андриан Прокип.

Первая проблема для Украины заключается в том, что нет простого способа усилить противовоздушную оборону, которая необходима для защиты электростанций, подстанций, трансформаторов, хранилищ природного газа и газовых месторождений. Противовоздушные ракеты дорогие и неэффективные против роев российских дронов, оснащенных искусственным интеллектом, которые могут уклоняться от РЭБов и атаковать с углов, что затрудняет перехват.

Другая проблема заключается в том, что усиление энергетических атак со стороны России незаметно делает то, что Москва открыто пыталась сделать в течение многих лет - отделить восточную часть Украины от западной.

"На восточном берегу Днепра было уничтожено много генерирующих мощностей", - сказал Прокип.

Хотя производство электроэнергии в Киеве и дальше на запад пострадало в меньшей степени, физически соединить две половины страны и предотвратить отключения электроэнергии становится все труднее.

Осенью РФ усилила удары по газовой инфраструктуре Украины. В частности, по состоянию на 15 октября враг совершил три массированные атаки на газовые объекты, и с тех пор террор продолжился. По неофициальным данным, Россия уничтожила около 60% газового производства в Украине.

Кроме того, Москва систематически бьет по электросистеме Украины, что привело к введению графиков отключения света. Только в ночь на 29 октября российская оккупационная армия атаковала север Одесской области, где фиксировались попадания в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

