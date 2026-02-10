Синоптик сообщила об окончании самых сильных морозов в Киеве

Теперь в столице ожидается потепление, но волны холода еще будут.

Сильные холода в Киеве уже остались позади, теперь в столицу идет потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщает известная синоптик Наталья Диденко.

"Самые сильные морозы - позади. Это была самая холодная ночь", - сообщила эксперт по погоде.

Впереди, по ее словам, постепенное потепление, однако волны холода в столице еще будут.

Погода в Украине меняется - чего ждать в ближайшие дни

Говорить о стабильном переходе к весенней погоде в Украине пока преждевременно, однако в ближайшие дни ожидается кратковременное потепление. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя информацию о завершении периода сильных морозов.

По ее словам, в период с 12 по 15 февраля температуры будут колебаться около нулевой отметки: ночью возможны незначительные морозы, а днем столбики термометров поднимутся до +1°...+3°.

В то же время уже с 16 февраля прогнозируется очередное понижение температуры, поэтому, подчеркнула синоптик, говорить о приходе весны пока не стоит.

Ожидается непродолжительная оттепель, после которой в течение 16-19 февраля снова вернутся морозы различной интенсивности. Ночью температура будет снижаться до -3°...-8°, а при прояснении - до -10°...-12°. В дневное время также будут преобладать "минусы" - от 0° до -5°.

