О весне говорить еще рано, но в ближайшие дни будет временное потепление, - метеоролог

С 16 февраля не исключено новое похолодание.

О переходе к весенней погоде в Украине говорить еще рано, но в ближайшее время будет временное потепление. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, отвечая на вопрос о том, что сильные морозы в Украине вроде бы уже заканчиваются.

"С 12-го и до 15-го температурный фон около нуля. Если ночью слабый "минус" может быть, то днем - слабый "плюс" до +1°...+3°", - отметила она.

В то же время с 16 февраля возможно новое похолодание, поэтому, подчеркнула Голеня, "разговоры о весне - преждевременны".

"Поэтому будет повышение, до оттепели. И понижение 16-19 февраля. Могут быть снова морозы: от небольших до умеренных. Ночью -3°...-8°, если прояснение - до -10°...-12°. И дневная температура - также с "минусами": в пределах от 0° до -5°", - сказала метеоролог.

Погода в Украине меняется - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что лютые морозы в Украине уже подходят к концу. По ее словам, ночь на 10 февраля завершит период холодов.

Предполагается, что 11 февраля в Украине станет заметно теплее, а 12 потепление станет более очевидным.

В то же время перед выходными всю страну накроют осадки. В большинстве областей пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а на юге - небольшие дожди.

На выходных теплая погода с небольшим плюсом продлится, только в воскресенье температура немного снизится. Осадки будут преимущественно на юго-востоке и в западных областях.

